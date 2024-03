Gramsci e la questione meridionale, giovedì 7 la conferenza di Giasi all’Istituto italiano per gli studi storici

Giovedì 7 marzo alle 16,30 nella sede dell’Istituto italiano per gli studi storici (via Benedetto Croce 12, Napoli) Francesco Giasi terrà la conferenza Gramsci e la questione meridionale, per il ciclo “La questione meridionale fra passato e presente I. Alle origini della questione”.

«Noi dobbiamo dare importanza specialmente alla questione meridionale, cioè alla questione in cui il problema dei rapporti tra operai e contadini si pone non soltanto come un problema di rapporto di classe, ma anche e specialmente come un problema territoriale, cioè come uno degli aspetti della questione nazionale»: nella formazione intellettuale e politica di Antonio Gramsci la questione meridionale è la questione centrale della storia d’Italia. La sua domanda risuona ancora: «esiste una volontà vera, da parte delle istituzioni italiane ma non solo, di risolvere il divario enorme che separa il Nord dal Sud del mondo, il Nord dal Sud dell’Europa, il Nord Italia dal Mezzogiorno?».

Francesco Giasi, direttore della Fondazione Istituto Gramsci di Roma, è autore di saggi sulla storia del comunismo e sulla storia degli intellettuali e della cultura italiana del Novecento. Membro del Comitato scientifico dell’Edizione nazionale degli scritti di Antonio Gramsci, è curatore dei primi due volumi della corrispondenza gramsciana, Epistolario 1906-1922 ed Epistolario 1923 (Istituto della Enciclopedia italiana); dal 1997 è co-curatore, con Maria Luisa Righi, della Bibliografia gramsciana fondata da John M. Cammett, che raccoglie volumi, saggi, articoli e traduzioni pubblicati dal 1922: oltre ventimila voci in 41 lingue. Ha inoltre curato gli atti del convegno Gramsci nel suo tempo tenuto a Bari in occasione del settantesimo della morte. Insieme a Giampaolo D’Andrea ha curato per le Edizioni Studium il volume Il Mezzogiorno e l’Italia, con scritti di Gramsci e Luigi Sturzo e La scoperta del Mezzogiorno: Zanardelli e la questione meridionale.