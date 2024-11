Gran Bretagna, Kemi Badenoch eletta nuova leader dei Tories

“Dobbiamo essere onesti sul fatto che abbiamo commesso degli errori”

Roma, 2 nov. (askanews) – I conservatori britannici hanno eletto la candidata “anti-woke” Kemi Badenoch come nuova leader, al posto di Rishi Sunak, che si è dimesso dopo i disastrosi risultati del partito nelle elezioni di luglio. “Il compito che abbiamo davanti è tosto ma semplice. La nostra prima responsabilità come leale opposizione a Sua Maestà è chiedere conto al governo laburista”. “Il nostro partito è fondamentale per il successo del nostro Paese. Ma per essere ascoltati dobbiamo essere onesti, onesti sul fatto che abbiamo commesso degli errori, onesti sul fatto che abbiamo fatto abbassare i livelli. È giunto il momento di dire la verità”.