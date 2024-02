Gran Cancelliere dell’Ordine Malta riceve premier Romania Ciolacu

Roma, 14 feb. (askanews) – Il Gran Cancelliere del Sovrano Militare Ordine di Malta, Riccardo Paternò di Montecupo, ha ricevuto oggi al Palazzo Magistrale il Primo Ministro della Romania, Marcel Ciolacu in visita a Roma.

Nel corso dell’incontro, durato 40 minuti, le due delegazioni hanno discusso dell’eccellente stato delle relazioni bilaterali, della cooperazione dell’Ordine di Malta con le istituzioni romene di primo soccorso, dell’aggiornamento degli accordi di cooperazione, del lavoro svolto a sostegno di diverse comunità svantaggiate in Romania e del ruolo che il Corpo di soccorso romeno dell’Ordine (Serviciu de Ajutor Maltez din Romania) sta svolgendo a favore dell’Ucraina, in prima linea nell’offrire assistenza agli sfollati.

Il Gran Cancelliere e il Primo Ministro romeno hanno inoltre discusso i diversi modi per ottimizzare e rafforzare la collaborazione, anche a livello regionale, alla luce dei due Accordi di Cooperazione siglati rispettivamente nel 2002 e nel 2018. “Siamo lieti di confermare le eccellenti relazioni e i legami amichevoli tra la Romania e il Sovrano Ordine di Malta e confidiamo che una più forte collaborazione operativa con le autorità centrali e locali romene possa aumentare il sostegno ai nostri Signori Malati e poveri”, ha detto Riccardo Paternò di Montecupo, al quale il premier romeno ha rinnovato parole di “sentito ringraziamento per l’impareggiabile impegno proferito dai volontari e dalle diverse entità” dell’Ordine di Malta nel suo Paese.

L’incontro si è concluso con l’auspicio condiviso di rafforzare ulteriormente le relazioni diplomatiche tra Ordine di Malta e Romania. Il Primo Ministro ha invitato il Gran Cancelliere ad effettuare presto una visita nel suo Paese. Stabilite nel 1991, in questi trent’anni di relazioni diplomatiche sono state numerose le visite effettuate e ricevute dalle due delegazioni, a testimonianza degli ottimi rapporti in corso. L’ultima visita di un Primo Ministro romeno al Sovrano Ordine di Malta risale al 2018.

Oltre al Corpo di soccorso romeno dell’Ordine di Malta, nel Paese opera l’Associazione dell’Ordine di Malta la quale gestisce oltre cento progetti, molti in collaborazione con le autorità locali, dalla Protezione Civile alla Croce Rossa romena. Creata nel 1962, l’Associazione opera in diverse località del Paese con una rete di oltre 1.200 volontari. Tra le sue attività principali programmi di assistenza per anziani e disabili, progetti di integrazione per la comunità Rom, formazione nella preparazione all’emergenza, e da due anni assistenza per i profughi ucraini sia alla frontiera con l’Ucraina che in Ucraina stessa in collaborazione con le altre entità dell’Ordine di Malta impegnate nel Paese.

All’incontro hanno partecipato anche il Vicepremier della Romania Marian Neacsu, la Ministra degli Affari Esteri Luminita Odobescu, e altri membri del governo romeno. Presente anche l’Ambasciatore dell’Ordine di Malta in Romania, Roberto Musneci.