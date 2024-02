Gran Carnevale di Maiori, vince il carro dedicato a Enzo Ferrari

Il carro dedicato al mito di Enzo Ferrari e delle rosse vince il Gran Carnevale di Maiori (Salerno). Ad aggiudicarsi la 50esima edizione della manifestazione sono stati i componenti del gruppo Gli invisibili con il carro allegorico ‘Ferrari nel mondo’ che aveva come figura principale proprio quel “drake” che è stato l’artefice del grande successo della casa di Maranello. La giuria popolare ha dunque premiato l’idea progettuale ispirata al più celebre dei marchi Made in Italy con cui il gruppo vincitore (il carro dedicato alla Ferrari si è aggiudicato anche il premio social) ha inteso raccontare attraverso la cartapesta una delle eccellenze del Belpaese, in linea con l’anno delle radici italiane promosso dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale. Questo il filo conduttore della 50esima edizione del Gran Carnevale di Maiori che si è concluso ieri sera al porto turistico con la premiazione dei vincitori al termine dell’ultima sfilata dei carri allegorici accompagnata all’imbrunire da un suggestivo spettacolo pirotecnico sul mare (peraltro già apprezzato in occasione della sfilata di martedì grasso) che, in concomitanza del passaggio delle opere in cartapesta ha illuminato di luci e colori l’intero lungomare. Al secondo posto si è piazzato il carro Il Belpaese dei balocchi dell’associazione Ads, che aveva come personaggio principale un gigantesco Pinocchio, e seguire Grand Tour: un Viaggio nel Cuore del Made in Italy a cura del gruppo Nuovi Pazzi e Galileo dei giorni nostri dell’associazione Monelli. Per i balletti sono stati premiati nell’ordine i gruppi Gli Invisibili, I Monelli, Ads e Nuovi Pazzi mentre gli altri riconoscimenti sono andati a Erasmo Ferrara de I Nuovi Pazzi (Premio Vittorio Apicella), Nicola Esposito de Gli Invisibili (Premio Giosuè Pastore), Raffaella Taiani de I Monelli (Premio Teresa Criscuolo) e Gianluca Pygallus Gli Invisibili (Premio Antonio Amatruda).