Gran Premio Internazionale di Venezia, Leone d’Oro alla scorta del magistrato Catello Maresca e Vincenzo Caso

Il Gran Premio Internazionale di Venezia premia dal 1947 le arti in genere e l’imprenditoria che ha contribuito alla crescita del nostro Paese, nonché illustri personaggi del mondo dello sport, della cultura, della scienza, dello spettacolo. Riconoscimenti vengono assegnati anche a personalità per meriti professionali speciali.

Oggi a Venezia sono state premiate, designate anche da Vincenzo Schiavo, membro della Giuria del Gran Premio Internazionale di Venezia il cui presidente è Sileno Candelaresi, alcune eccellenze campane che si sono particolarmente distinte in Italia. Tra esse spiccano gli uomini della scorta del magistrato Catello Maresca, ai quali è stato consegnato il riconoscimento per meriti professionali. Per il Tenente Colonnello Andrea Fegatelli e per i marescialli Antimo Di Fuccia e Gregorio Del Prete un meritato gesto di riconoscenza e stima per la dedizione e il coraggio dimostrati.

“Siamo felici – ha commentato Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e membro del comitato tecnico del Gran Premio Internazionale di Venezia – di poter riconoscere a questi validissimi ragazzi che sacrificano la loro vita per proteggere persone importanti che a loro volta hanno deciso di dedicarsi alla difesa della giustizia. Questo è un premio assegnato alla Guardia di Finanza con grande gratitudine da parte mia e di Confesercenti tutta. Noi ci riconosciamo in loro e nei Carabinieri e nella Polizia di Stato. Il lavoro dei rappresentanti delle forze dell’ordine ci permette di garantire un futuro ai nostri figli”.

Nella motivazione si legge anche che il Leone D’Oro è stato loro assegnato “per il prezioso lavoro svolto nella tutela della legalità e nella lotta contro la criminalità organizzata. La loro dedizione, impegno e professionalità sono stati fondamentali per garantire la sicurezza e l’incolumità del Magistrato e dei cittadini. Grazie alla loro vigilanza costante, i pericoli sono stati scongiurati e la giustizia ha potuto essere esercitata in piena libertà. La premiazione è un segno di gratitudine e di stima per il coraggio dimostrato ogni giorno nel fronteggiare situazioni potenzialmente pericolose. La scorta del Magistrato Maresca merita di essere celebrata e onorata per il loro importante contributo alla società e per la difesa dei valori fondamentali della democrazia”



Il presidente Vincenzo Schiavo ha inoltre consegnato il “Leone D’Oro di Venezia” per l’imprenditoria a Vincenzo Caso. Impegnato con successo da molti anni nel settore Food&Beverage, nel 2019 Caso ha creato il brand “Birrificio Artigianale Napoletano” che in poco tempo è diventato leader del mercato. “Caso – ha commentato Vincenzo Schiavo – è imprenditore d’eccellenza del nostro territorio che ho avuto l’opportunità di conoscere nel periodo della pandemia e di apprezzarne immediatamente la generosità: è stato, infatti, al fianco di Confesercenti in molto circostanze, sempre pronto a sostenere la Caritas e le famiglie del nostro territorio che avevano bisogno di un aiuto. Caso è imprenditore di alto livello e per Confesercenti Napoli è un punto di riferimento per gli iscritti del settore Horeca”.