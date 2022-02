Gran Prix Italia, sci femminile internazionale a Roccaraso: ecco le atlete campane

Sulla pista Lupo di Roccaraso sono in programma domani, martedì 15, e mercoledì 16 due slalom giganti femminili del Gran Prix Italia, validi per il Trofeo Marinella. organizzati dagli sci club del comitato campano FISI, 3punto3, Napoli e Sai.

Il circuito torna sulle nevi abruzzesi per il secondo anno consecutivo; in pista 111 atlete italiane appartenenti alle squadre nazionali B e C, a gruppi sportivi e a molti comitati regionali della penisola, arricchito dalla partecipazione di 6 atlete straniere, provenienti da Spagna e Giappone.

Le rappresentanti della squadra del comitato regionale campano sono 7 tra cui Michele Valentini, vincitrice di categoria lo scorso anno della tappa abruzzese e quest’anno 23.ma nella classifica assoluta giovani ad oggi, Giulia Claar anche lei dello sci club Aremogna, Francesca Carolli (nella foto) che ha già vinto nella categoria aspiranti quest’anno e che attualmente figura al’11.mo posto della classifica generale di categoria, sua sorella Chiara, Annarita Panza, Beatrice d’Acunto, tutte del SAI e Vittoria Fabbio dello sci club Napoli. Tra le iscritte anche Flavia Giordano, ex atleta del comitato campano, ora in forze al gruppo dei Carabinieri.