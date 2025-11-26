Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento premiato con il Leading Legend Award 2025

Il Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento annuncia l’assegnazione del prestigioso Leading Legend Award 2025 al Cavaliere del lavoro Guido Fiorentino Presidente e Ceo.

Conferito durante il gala ufficiale a Bangkok, il premio celebra ogni anno le personalità che si sono distinte per aver contribuito in modo straordinario all’eccellenza dell’ospitalità mondiale. Si tratta di uno dei riconoscimenti più rilevanti e ambiti del settore, assegnato a figure che, attraverso visione, innovazione e leadership, hanno saputo definire nuovi standard di qualità e ispirare l’intera industria dell’hôtellerie di lusso.

«Ho avuto il grande onore di vincere il Leading Legend Award 2025 di LHW al gala di Bangkok» – ha dichiarato Guido Fiorentino. «È un riconoscimento che mi emoziona profondamente e che desidero condividere con la mia famiglia e con l’intero team del Grand Hotel Excelsior Vittoria.

Da generazioni portiamo avanti una visione di ospitalità che unisce tradizione e innovazione, e sapere che questo impegno viene riconosciuto a livello internazionale ci dà la forza di continuare a crescere e migliorare ogni giorno.»

L’assegnazione rappresenta un importante tributo al suo contributo alla crescita e al posizionamento internazionale del Grand Hotel Excelsior Vittoria, icona dell’ospitalità italiana dal 1834, guidata ormai da sei generazioni dalla famiglia Fiorentino.