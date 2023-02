Grand Hotel Kiev, gente che va, gente che viene. Ma stia attenta agli scherzi non graditi di russi e cinesi

Come nel film dal titolo omonimo, girato a Berlino nel 1932 e ambientato in quella città all’ inizio del secolo scorso, Kyev sta assumendo giorno dopo giorno le caratteristiche di un Grand Hotel: la gente, i capi dei governi solidali a quello ucraino, arrivano e poi ripartono, non sensa aver rinnovato al Presidente Zelensky il loro impegno a sostenere la causa Ucraina. Talvolta aggiungono dell’ altro ex novo. Dando per scontato il valore concreto della visita del Presidente Biden lunedì a Kyev, non è superfluo aggiungere che è difficile credere che gli ucraini, come il resto del mondo, non abbiano ben valutato la dimostrazione concreta di democraticità e coerenza che gli USA ancora una volta hanno voluto dare a loro e al mondo. Il valore del gesto dell’ anziano presidente ex militare USA è confermato dalla sua assoluta rinunzia a scorte speciali a stelle e a strisce. Le stesse avrebbero potuto proteggere lui e il seguito nel lungo viaggio dall’aeroporto in Polonia dove è atterrato fino alla capitale ucraina. Peraltro in treno, con un lungo viaggio non privo di rischi. Volendo prendere in prestito un modo di dire usato perlopiù dalle associazioni che dovrebbero svolgere, stando a quanto ripetono spesso e volentieri, una generica forma di attivitá sociale, Biden ha voluto restituire a Zelensky la visita da questi fatta al governo americano nel dicembre del 2022. Ha usato la stessa modalità, a “sorpresa”, per dirla con linguaggio giovanile. Il Presidente americano si è spostato quindi in Polonia. Si è trattenuto così martedì a Varsavia con il Presidente Duda e il Primo Ministro Moraviecki, non riuscendo per poco a incontrarsi con la Premier Meloni che ha fatto tappa a Varsavia lunedì. Dopo essere stats ricevuta da quel Premier,ha proseguito il viaggio in treno, di notte impiegando circa undici ore, fino a Kyev dove ha poi incontrato Zelensky. Dall’ altra sponda, quella orientale, il frenetico attivismo occidentale è stato interpretato, come è d’uso in quelle contrade, con prevenzione, quindi negativamente. Per la precisione, più di uno degli oligarchi che girano in tondo nel Cremlino ha fatto notare che, in questa occasione, avrebbero potuto eliminare Biden e invece se ne sono astenuti. Ben sapendo, tanto è stato immediatamente ribadito da occidente, che, semmai fossero riusciti in quel folle proposito, si sarebbero bruciati di brutto. Ciò nonostante siano avvezzi a scherzare con il fuoco, in ogni senso, complici anche i tanti idrocarburi di cui dispongono. Fuori della freddura, il Grand Tour di tutti verso tutte le destinazioni, sta assistendo alla performance di una new entry nel novero dei globe trotters internazionali. Si tratta del cinese Wang Yi, emissario di XI Jimping, personaggio di alto rango all’ interno del Partito Comunista Cinese. Lo stesso si è trattenuto alcuni giorni in diversi paesi della EU, per poi recarsi ieri da Putin a Mosca. Con il passare delle ore sta venendo sempre più fuori la sua vera stoffa di diplomatico di grande cabotaggio. Paragonabile, in quanto al suo modo di porgersi, al suo collega di pura fantasia, un personaggio riscontrabile in diverse operette. Questi, nel corso di feste ambientate all’inizio del secolo scorso in sedi diplomatiche immaginarie, tra una battuta di spirito con alcuni ospiti e un baciamano a molte delle dame intervenute, trova il tempo per consegnare la dichiarazione di guerra del Paese che rappresenta al suo omologo del paese a cui è rivolta. Wang YI lunedì è stato in Ucraina dove si e incontrato con il suo interlocutore nello stesso ruolo. Ha proseguito quindi per Mosca, dove avrebbe indicato a Putin come Pechino intenderebbe comportarsi per favorire il ristabilimento della pace. A suo parere dovrebbero agire, i suoi mandanti, in qualità di pesi della bilancia tra Mosca e Washington, lasciando praticamente Kiev a aspettare il raggiungimento dell’ equilibrio, rimanendo da parte a osservare. Non è finita qui, perché altre trasferte internazionali si concreteranno in questa settimana e non saranno di sicuro per svago o per ragioni culturali dei protagonisti. It’s long, long way, ripete sovente Snoopy nelle sue strisce. Da come si stanno mettendo le cose, sembra che l’argomento pace, a oriente, abbia preso la stessa strada, sia perdonato il bisticcio di parole. Se appena ci si sofferma a pesare solo alcune delle espressioni di Putin nel Discorso alla Nazione di ieri, una sola di esse basta a sintetizzare il suo sproloquio alla vodka: ” gli USA hanno attaccato i russi in Ucraina…” e il suo stato di delirio e confusione viene fuori senza alcuna attenuante. Una frase in uso nel contado basta da sola a sintetizzare la modalità da usare per l’approccio con un individuo del genere: “chi lava la testa all’asino, perde tempo, acqua e sapone”. Di questi tempi, quando è opportuno risparmiare su tutto, usando quanto più è possibile il buon senso, è meglio adoperare quegli ingredienti con ragionevole parsimonia. Da spendere non solo per la bisogna, ma come stile di vita d’ ora in avanti.