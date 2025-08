Grand Tour del Gusto, quinta tappa ad Agerola presso La Corte degli Dei

Dopo il grande successo dello scorso anno, la seconda edizione del Grand Tour del Gusto, il progetto che celebra la cultura enogastronomica italiana, approda ad Agerola.

La quinta tappa della kermesse si svolgerà, infatti, il 7 agosto, presso La Corte degli Dei, la locanda dello storico Palazzo Acampora.

Il format, ideato dall’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, tocca tutte le regioni del Sud Italia, custodi di uno straordinario patrimonio gastronomico.

Il prossimo appuntamento vedrà confrontarsi in cucina tre talentuosi chef campani: Angelo Borrelli, Vincenzo Guarino e Giuseppe Romano, in collaborazione con il pastry chef Onofrio Annunziata.

Borrelli, classe 1984, nominato Discepolo d’Escoffier dal 2016, oggi è executive chef presso Casale dei Mascioni, in provincia di Caserta.

Guarino, originario di Torre del Greco, ha lavorato a lungo in giro per il mondo, raccogliendo importanti riconoscimenti, tra cui 4 luminose stelle Michelin in altrettanti ristoranti italiani, e oggi è executive chef presso La Corte degli Dei, affiancato dal resident chef Giuseppe Romano.

In accordo con l’obiettivo della kermesse, che è quello di dare vita ad una “narrazione collettiva in cui le eccellenze gastronomiche e le tecnologie dei partner si incontrano per dare voce all’identità dei luoghi”, i nostri chef hanno messo a punto un menù nel quale è evidenziato il pescato locale, associato agli ortaggi e ad altri prodotti d’eccellenza del territorio.

Sgombro come una pizzaiola; Calamaro con spuma di mandorla d’Avola con arancia su sentori di lavanda; Risottino “Azienda Riso Buono” con estratto di cannocchie di mare, peperoncino del fiume, tartare di pomodoro di Sorrento e limone candito; Mischiato potente “Pastificio dei Campi “ cotto in bouillabaisse con spuma di vongole e polvere di prezzemolo e nero di seppia e Branzino “Azienda Aquanaria” alla “Nerano” sono le portate che si avvicendano nella carta della serata, proposte in abbinamento ai vini della Cantina Cominium di Alvito, località in provincia di Frosinone, parte integrante del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

A fine pasto, Onofrio Annunziata, il giovane pastry chef del Casale dei Mascioni, proporrà una Namelaka al cioccolato bianco e lime su streusel salato alle mandorle, ganache montata al mango e mousse al passion fruit su gel esotico.

Partner dell’evento sono: Aquanaria, Electrolux, Grana Padano, Koppert Cress, Pastificio dei Campi, Piazza e Riso Buono.

Per prenotazioni: info@lacortdeglidei.it oppure (+39) 3248437579

Per aggiornamenti sulla kermesse: www.ambasciatoridelgusto.it