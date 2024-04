Grande evento Falconeri al Vomero per la presentazione della collezione 2024 in mood Safari

In un pomeriggio di mezza primavera è stato bello sognare ammirando la nuova collezione Falconeri 2024 che ha proposto tante idee moda ideali anche per questo periodo a cominciare dal cashmere ultra fine e i gilet piumini smanicati.

Una collezione in mood Safari che ha sdoganato maxi pois, lini declinati su tute, abiti, giacchine nelle palette della savana, dai toni caldi del marrone, grigio, sabbia, beige fino ai verdoni più decisi. Ad accogliere gli ospiti dello store di via Scarlatti 166 E/F nel cuore dello shopping al Vomero, un set ispirato alla Natura tra piante scenografiche e backdrop Safari Show davanti a cui posare per le foto polaroid quale piccolo souvenir e scatti divertenti davanti all’obiettivo del fotografo.

Un’occasione di shopping esclusiva su tutta la nuova collezione nelle proposte donna e uomo tra capi total look, maglieria e accessori abbinata a coccole femminili grazie alla postazione make up di Benedetta Riccio dove concedersi una pausa al trucco… in vetrina, e in palette con i toni della collezione Falconeri.

Tra un assaggio di mini burger del “vicino di casa” Blackwood e un aperitivo proposto da Carraturo gli ospiti hanno trascorso un pomeriggio piacevole intervallato dai cambi di look delle modelle ricevendo anche un cadeau speciale, un cappello di paglia con nastro a scelta e iniziali ricamate al momento dall’artista Diana Hutsul.

Il brand italiano che deve il suo successo ad una sapiente e indovinata combinazione di fibre naturali pregiate, di artigianalità italiana e di metodi di produzione innovativi ha conquistato così ancora una volta il suo pubblico con un evento dai tratti eleganti e ricercati.

Tanti gli ammiratori del brand italiano anche volti noti come gli attori Miriam Candurro e Michelangelo Tommaso e le influencer Marica Ferrillo e Ramona Amodeo.