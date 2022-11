Grande festa per l’Iran, battuto 2-0 il Galles di Bale

AR-RAYYAN (QATAR) (ITALPRESS) – Grande festa per l’Iran, che vince 2-0, sul Galles, la prima sfida della seconda giornata del gruppo B dei Mondiali di calcio. Dopo il ko per 6-2 contro l’Inghilterra nella gara d’esordio, un successo meritato per gli uomini di Queiroz, maturato però nel pieno recupero del secondo tempo. Decisive le reti di Cheshmi e Rezaeian.

A Doha, gli asiatici partono meglio ma la prima grande chance è per i britannici, capitanati da Bale. Al 12′ Roberts crossa bene dalla destra, Moore interviene in spaccata ma Hosseini neutralizza in tuffo. Al quarto d’ora, gli uomini di Queiroz passando in vantaggio con Gholizadeh ma l’arbitro annulla per fuorigioco dopo la segnalazione del Var. La gara si gioca a ritmi alti, ma le occasioni latitano. Il primo tempo si chiude così a reti inviolate. La ripresa si apre con una clamorosa tripla occasione creata dalla formazione iraniana. Al 6′, Azmoun viene lanciato a rete da un’ottima verticalizzazione ma centra il palo con il destro. Sullo sviluppo dell’azione, Gholizadeh si porta la palla sul mancino e dal limite centra un altro legno con Azmoun che, sulla respinta, si fa poi parare un’incornata ravvicinata da Hennessey. Il portiere deve mettere nuovamente le mani al 27′, quando salva in tuffo una conclusione diretta all’angolino tentata da Ezatolahi.

I ragazzi di Page si riaffacciano in avanti al 38′, quando Davies scaglia un gran sinistro dal limite che trova pronto Hosseini al salvataggio sopra la traversa. Sul capovolgimento di fronte, Hennessey esce a valanga fuori area su Taremi. L’arbitro assegna il giallo ma dopo la revisione al Var espelle giustamente l’estremo difensore gallese (con il Ward subito dentro al posto di Ramsey). Un minuto dopo Taremi va al tiro dal limite ma la sfera esce di pochissimo. L’assedio finale dei “persiani” viene premiato all’ottavo minuto di recupero. La difesa britannica respinge, il neo entrato Cheshmi raccoglie la sfera dal limite e con un destro chirurgico infila Ward nell’angolino alla sua sinistra. Esplode la gioia per Taremi e compagni, che tre minuti dopo trovano il definitivo raddoppio in contropiede con Rezaeian, che batte Ward con un tocco ravvicinato, dopo che gli uomini in maglia rossa si erano riversati tutti in avanti. Un successo meritato per l’Iran, che sale così a quota 3 e che si giocherà il passaggio del turno all’ultima giornata contro gli Stati Uniti. Serve invece un miracolo al Galles, fermo a un punto, che nell’ultimo incontro del gruppo B se la vedrà con i “cugini” dell’Inghilterra.

