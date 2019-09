Grande ippica ad Agnano ricordando De Crescenzo. Airc, fondi per la ricerca: accorrono in cinquecento

Diecimila in tribuna con 110 mila euro scommessi sul campo, di cui 85 mila a quota fissa, nel convegno milionario di Agnano all’ippodromo di Napoli con i migliori cavalli al via nel Derby edizione 92, Oaks e Turilli, tre grandi premi di gruppo 1. Il Nastro Azzurro del Derby (euro 847 mila, metri 2100) è di Alrajah One (1.12.6) guidato da Enrico Bellei per i colori campani di My Horse di Maria Perna e Vincenzo Izzo ed il training di Claus Hollmann. Emozione grande quando a consegnare il trofeo “Birbone” al team vincitore è stata Paola, la figlia di Luciano De Crescenzo, che ha fatto realizzare in esclusiva per l’occasione la scultura in ferro dal maestro Erasmo Amato. Una grande festa per il trotto italiano con proprietari, allevatori, guidatori e il pubblico delle grandi occasioni. La visita e il saluto del sindaco di Napoli Luigi de Magistris ad apertura del pomeriggio-sera di corse dove sono arrivati anche i cinquecento amici di Airc per la raccolta fondi in favore della ricerca oncologica con la presidente del comitato campano, Gloria Frezza di San Felice, Roberta Buccino Grimaldi, Adriana Angiuoni, Patrizia Pignata, Guja Conti, Maria Teresa Funari, Sergio Cappelli, Alessandra Sottile e Maria Carolina Centonze. I dirigenti di Agnano Pier Luigi, Luca e Marco D’Angelo con Elena Pagano, Gaia de Maria, Viviana Caracciolo, e ancora Massimo Vernetti, Carla della Corte e Gigi Angrisani, Fiorella Cannavale Di Lauro, Filli Chianese, Mark Fedele, Gabriella Fabbrocini, Barbara Colicchio, Ilaria Gardini, Maria Di Pace, Mimmo Cucciniello, Rosita Puca, Mimmo Tuccillo, Francesco e Antonella Tuccillo, Sandro e Francesca Pasca di Magliano, Giuseppe Borselli, Fernanda Speranza, Clara Garolla, Claudio Corduas, Serena e Lilly Albano, Rosa Francesca Masturzo, Alessandro e Francesca Amicarelli, Alfredo e Rossella Barone Lumaga, Stefano Cimaglia, Claudia Consiglio, Daniela Borrello, Massimo e Annamaria Troise, Tommy e Luciana Ranieli.