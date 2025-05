Grande successo di pubblico per il Torneo delle Regioni di calcio a 5

CESENA (ITALPRESS) – Dopo 100 partite disputate in una settimana in 12 palazzetti, con una media di 200 spettatori in presenza (oltre 24.000 totali) e oltre 15.000 a seguire i 60 eventi in diretta streaming per circa 100.000 visualizzazioni su YouTube, si è chiusa al Carisport di Cesena la 61esima edizione del Torneo delle Regioni di calcio a 5: doppietta del Lazio nelle categorie Under 17 e femminile e successi di Piemonte Valle d’Aosta nell’Under 15 e della Sicilia nell’Under 19. Più che positivo il bilancio del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete. Dopo due finali perse, dunque, il Piemonte Valle d’Aosta si aggiudica il titolo negli Under 15 battendo 4-1 le Marche in finale. Sette anni dopo l’ultimo successo in terra umbra, invece il Lazio torna a vincere nella categoria Under 17 battendo ai supplementari il Veneto 4-2. Stesso risultato con cui la rappresentativa femminile laziale supera la Lombardia, riportando la coppa a casa dopo ben diciassette anni di lunga attesa. Ottavo titolo fra gli Under 19 infine per la Sicilia, che come nel 2010 piega la Puglia nell’ultimo atto: 1-0 con rete decisiva di Nicolosi. Il Torneo delle Regioni si conferma dunque una manifestazione capace di unire sport, passione e valorizzazione del territorio, come sottolinea anche Simone Alberici, presidente del Comitato Lnd Emilia-Romagna e organizzatore della manifestazione

gm/mrv