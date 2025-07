Grandi musical e tante novità nella nuova stagione del Teatro Sistina

Roma, 17 lug. (askanews) – Da novità assolute come “Moulin Rouge! Il Musical” e “Il ragazzo dai pantaloni rosa” ad attesissimi ritorni di grandi mattatori come Enrico Brignano, Max Giusti, Paolo Conticini, fino a due Musical tra i più amati degli ultimi anni, come “Matilda sei mitica” – con protagonisti Sebastiano Somma e Roberta Lanfranchi – e “Tootsie”, a cui seguiranno tre mattatrici del calibro di Vanessa Incontrada, Rossella Brescia e Serena Rossi. Il Teatro Sistina a Roma, che promette di fare il bis dei numeri record della scorsa stagione, ha aperto le vendite per il cartellone dall’anima internazionale ma orgogliosamente popolare.

E non solo, il Teatro diretto da Massimo Romeo Piparo, la prossima stagione si farà in due, con il Sistina Chapiteau che verrà installato nella Capitale dopo il suo fortunato esordio milanese. A Tor di Quinto infatti verrà innalzato, a partire da ottobre, l’imponente tendone teatrale che ospiterà in esclusiva lo spettacolo dell’anno, “Moulin Rouge! Il Musical” tratto dal rivoluzionario film di Baz Luhrmann e diretto dallo stesso regista: “Allo scoccare del dodicesimo anno di impegno alla guida del Teatro Sistina, sono riuscito a regalarmi l’emozione di fare una cosa mai fatta prima nella storia del teatro romano: sdoppiare il Sistina e offrire alla Capitale due Teatri analoghi che portano dietro il nome e il blasone del tempio della Commedia musicale italiana”, commenta Massimo Romeo Piparo.

“Oltre tremila biglietti a sera disponibili per spettacoli in contemporanea di livello altissimo – prosegue Piparo – e che potranno soddisfare la grande passione del pubblico per i Musical ospitati sotto l’egida del Teatro Sistina. Il grande affetto del pubblico riscontrato ogni anno da quando ho l’onore di dirigere il Sistina, e i numeri da capogiro che si sono registrati la scorsa stagione, hanno indotto in me lo stimolo a fare di più. Essere il primo teatro della capitale per presenze con appena 8 spettacoli teatrali comporta un impegno sempre maggiore affinché questo fiume di affetto e di gradimento possa essere adeguatamente ricambiato. Un investimento di 5 milioni di euro porterà a Roma in esclusiva lo spettacolo più amato del mondo con uno spazio interamente ad esso dedicato: con Moulin Rouge! Il Musical sicuramente il Sistina raddoppierà il suo già alto consenso e ricambierà il riconoscimento prezioso tributato dagli spettatori”.

Dopo lo straordinario debutto dello scorso anno, dal 3 ottobre Enrico Brignano torna sul palco del Sistina con la sua rilettura de “I 7 Re di Roma”, lo spettacolo scritto da Gigi Magni e musicato da Nicola Piovani: in questo grande show della prestigiosa storia teatrale targata “Garinei e Giovannini”, che vide protagonista in scena Gigi Proietti, Brignano dà prova di raro talento, cercando un equilibrio tra la tradizione e i tempi moderni nel racconto dei mitici sette Re all’origine della fondazione di Roma.

Dal 4 dicembre e per tutte le feste di Natale un altro gradito ritorno: dopo il successo del Tour italiano nelle precedenti Stagioni, sarà di nuovo al Sistina “Matilda il Musical”, diretto e adattato da Massimo Romeo Piparo e basato sull’omonimo romanzo di Roald Dahl da cui fu tratto l’amatissimo film “Matilda sei mitica” poi rilanciato in chiave musical da Netflix: perfetto per conquistare tutta la famiglia, anche i giovanissimi, lo spettacolo – che racconta la storia di una ragazzina dall’intelligenza vivace dotata di superpoteri che grazie all’amicizia, al rispetto e all’amore riesce a superare soprusi e angherie – è una storia universale che farà divertire e riflettere al tempo stesso. Un inedito Sebastiano Somma sarà impegnato en travesti nei panni della cattivissima preside Trinciabue a cui farà da contraltare la dolcezza della maestra Dolcemiele a cui darà voce e volto Roberta Lanfranchi.

Dal 13 gennaio 2026 ancora un grande artista, Max Giusti, con “Bollicine Update”, rinnovata versione del suo esilarante One Man Show che debuttò proprio al Teatro Sistina: l’istrionico attore e conduttore, all’apice della maturità artistica, porterà sul palco un vero e proprio viaggio dentro i nostri tempi tra sentimenti, riflessioni e scomode verità, regalando al suo pubblico le riuscitissime maschere delle imitazioni ormai diventate un cult per il pubblico di ogni età.

Forte del successo di pubblico e critica, dal 22 gennaio tornerà in scena la commedia musicale “Tootsie”, diretta e adattata per il pubblico italiano da Massimo Romeo Piparo: tratto dal famoso film del 1982 di Sydney Pollack con l’indimenticabile interpretazione di Dustin Hoffman, lo spettacolo vedrà ancora Paolo Conticini irresistibile protagonista sul palco, accompagnato da un grande cast. La storia di Michael, attore spiantato che trova il successo solo dopo essersi travestito da donna, offre l’occasione di riflettere su temi importanti, come l’amore e il rapporto tra i sessi, l’identità e il ruolo della donna nella società, la genialità e il coraggio di rischiare per guadagnarsi un’opportunità per emergere.

Dal 3 febbraio Vanessa Incontrada sarà la splendida protagonista della commedia romantica “Ti sposo ma non troppo”, non solo una storia d’amore ma uno specchio graffiante e illuminante delle relazioni contemporanee: scritta da Gabriele Pignotta, anche lui sul palco al fianco dell’attrice, la pièce intreccia leggerezza e profondità per raccontare le complessità del cuore umano.

In scena dal 20 febbraio, assoluta novità del cartellone del Teatro Sistina, il Musical “Il ragazzo dai pantaloni rosa” firmato da Massimo Romeo Piparo che curerà l’adattamento con Roberto Proia, sceneggiatore dell’omonimo film rivelazione di Eagle Pictures e Weekend Films che racconta la storia di Andrea Spezzacatena, il quindicenne che si tolse la vita perché vittima di bullismo e cyberbullismo. Nel ruolo di Andrea ci sarà l’attore protagonista del film e già molto amato dai teenagers, Samuele Carrino. Ad interpretare la madre del ragazzo sarà Rossella Brescia, ormai interprete collaudata degli spettacoli di Piparo, questa volta alle prese con un ruolo dal risvolto amaro. Anima della colonna sonora – ricca di brani contemporanei e in cima alle playlist degli adolescenti – è il brano Canta ancora di Arisa, che ha trionfato ai Nastri d’Argento 2025 nella categoria Migliore Canzone Originale.

Dal 7 maggio Serena Rossi sarà la mattatrice del suo “SereNata a Napoli”, spettacolo che l’attrice ha ideato per rendere omaggio alla sua città: in un racconto suggestivo in cui la musica e le parole si fondono, il pubblico vedrà Napoli come una sirena, scoprendo la filosofia, l’immaginario e le contraddizioni di un luogo unico al mondo.

A chiudere la stagione del Sistina sarà Michele La Ginestra, in scena dal 21 maggio con “Mi pare ieri…”, spettacolo pensato per festeggiare i suoi primi 30 anni di carriera. Il popolare attore racconterà se stesso e la sua lunga attività nei teatri italiani, tra aneddoti e riflessioni sulla vita e sull’arte.

Anche questa nuova Stagione conferma per il Teatro Sistina il proseguimento dell’importante partnership con Fineco. Una collaborazione prestigiosa e di grande qualità che vede Fineco Main Sponsor del Teatro. “Siamo orgogliosi di essere al fianco del Sistina in una nuova stagione ricca di novità e di proposte culturali d’eccellenza”, afferma Paolo Di Grazia, vice-direttore generale Fineco. “Questa partnership ci permette di esprimere la nostra vicinanza al mondo del teatro e al territorio di Roma, a cui Fineco è fortemente legata, esplicitando l’impegno della banca nel rendere eventi artistici unici accessibili a un vasto pubblico e nel promuovere l’innovazione nella cultura”.