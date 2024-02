Grandi: “Verde urbano può essere salvifico”

(Adnkronos) – “Credo che mai come oggi, dopo quello che stiamo vivendo in questo momento nella Pianura Padana, dove si registra un livello di inquinamento che non può essere ignorato, c’è bisogno di comprendere quanto il verde urbano, il paesaggio, il suolo, gli alberi e i prati possano avere una funzione salvifica”. Queste le parole dell’assessora all’Ambiente e al Verde del Comune di Milano Elena Grandi, intervenuta nel corso del panel ‘Il verde e la salute sono il futuro delle nostre città’, svoltosi nel corso della giornata inaugurale dell’ottava edizione di ‘MyPlant & Garden, il salone internazionale del verde’, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 21 al 23 febbraio.

“Anche se rispetto al 1960 i livelli di inquinamento sono scesi, questo non può bastare a consolarci – spiega l’assessora all’Ambiente e al Verde del capoluogo lombardo -. Bisogna quindi rimanere attivi e mettere in campo azioni concrete per affrontare il problema. Siamo inoltre pronti a ricevere la sanzione europea, dopo il 28esimo giorno di sforamento dei limiti di inquinamento nell’intera regione. Questa cosa ci deve far riflettere”.

“Si devono concertare azioni strutturali per combattere l’inquinamento – prosegue Grandi – perché sappiamo che nessun Comune, nessuna città e nessun luogo può agire singolarmente. In questa manifestazione si parla di verde, dunque non possiamo parlare solo di macchine da fermare e riscaldamenti da abbassare, ma piuttosto dobbiamo affrontare il tema delle infrastrutture verdi, che deve viaggiare su un piano comunale, intercomunale, metropolitano e regionale. Noi dobbiamo immaginare l’infrastruttura verde come una grandissima rete in cui c’è dentro tutto il paesaggio del nostro territorio: alberi, giardini, parchi, acque, boschi – conclude l’assessora -. Tutto questo deve essere il focus del nostro lavoro nei prossimi anni perché credo che sia una grande risorsa per il nostro futuro”.