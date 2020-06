Grassi (Confindustria): Cig, il presidente Inps PasqualeTridico sembra vivere sulla luna

“Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico sembra vivere sulla Luna. La cassa integrazione per i lavoratori di imprese chiuse per motivi di forza maggiore, nelle sue sconcertanti dichiarazioni rese oggi a un quotidiano nazionale, diventa così uno strumento per evitare la riapertura o per sovvenzionare realtà fuori mercato. È una lettura diametralmente opposta alla realtà dei fatti. Sono state proprio le imprese a garantire la sostenibilità del lockdown, continuando a operare nei settori essenziali”. Lo afferma il presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali di Confindustria e presidente di Confindustria Campania, Vito Grassi. Per Grassi, “Tridico avalla ipotesi assurde: nessun imprenditore ha interesse a tenere chiusa la propria azienda. Il crollo dei fatturati originato dalla pandemia, in moltissimi casi solo parzialmente recuperabile con la ripresa delle attività, potrà determinare chiusure e interventi sulla struttura dei costi aziendali. Non certo speculazioni sulla cig o tanto meno inattivismo per pigrizia imprenditoriale! Se c’è un soggetto sempre attivo e trainante per lo sviluppo è l’impresa. Per inefficienze e ritardi Tridico farà bene a guardare in ambienti che gli sono più vicini e a sperare in una rapida approvazione del Decreto per la sburocratizzazione della pubblica amministrazione”.