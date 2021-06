Gratis all’Aquarium del Dohrn di Napoli nel Giorno degli Oceani: boom di prenotazioni e posti già esauriti

L’apertura gratuita al pubblico dell’Aquarium della Stazione Zoologica nel pomeriggio di martedì 8 giugno, in occasione della #giornatamondialedeglioceani, ha destato un tale interesse che i 400 posti disponibili sono andati esauriti in poche ore. Per soddisfare almeno in parte le tantissime richieste pervenute, l’Aquarium ha deciso di programmare altre giornate con ingresso gratuito.

In queste giornate i visitatori avranno anche a loro disposizione, sempre gratuitamente, delle guide scientifiche che spiegheranno i segreti dell’Aquarium e della biodiversità del Golfo di Napoli e del Mar Mediterraneo. Le informazioni sulle giornate e gli orari per le giornate gratuite di apertura al pubblico saranno comunicate, fa sapere l’Aquarium, nei prossimi giorni.

Per informazioni, via email: biglietteria@fondazionedohrn.it o al numero 081-5833442.