Gravina “Dispiaciuti per Donnarumma, ma è il più forte”

UDINE (ITALPRESS) – “Situazione Donnarumma? A me dispiace sul piano umano, perchè è un ragazzo sensibile, e sportivo perchè è un nostro pilastro della Nazionale. Spero che possa trovare un suo equilibrio. E’ il più importante e forte portiere al mondo”. Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, ai microfoni di Sky Sport, da Udine, dove questa sera è in programma la Supercoppa Europea tra Psg e Tottenham. Luis Enrique non ha convocato il portiere per questa sfida: ormai è rottura con il club campione d’Europa e già ieri Donnarumma ha di fatto salutato il pubblico parigino, esprimendo tutta la sua amarezza per una fine che non si aspettava. Di sicuro, però, Donnarumma sarà in campo il 5 settembre con la maglia azzurra contro l’Estonia, dove, in chiave qualificazioni mondiali, oltre ai tre punti sarà importante la differenza reti rispetto alla Norvegia: “Innanzitutto dobbiamo vincere, poi vedremo il numero di gol: per noi Gigio è molto importante – ha sottolineato Gravina -. E’ entrato in sintonia immediata con il ct Gattuso. Siamo preoccupati, ma convinti che oltre ad essere un portiere molto forte sia un ragazzo maturo e formato. Con le nostre coccole siamo convinti di poterlo schierare nelle migliori condizioni”.

– Foto Ipa Agency –

