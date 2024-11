Il ministero della Salute seleziona Graziano Lardo come nuovo direttore generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità. Lardo, con un’esperienza consolidata come dirigente presso il ministero dell’Economia e delle Finanze e come direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza/Matera, assume l’incarico a partire da novembre.