Grazie a Trump situazione economica mondiale fuori controllo

Lo scrittore Franz Kafka probabilmente avrebbe avuto non poche difficoltà a decriptare la situazione attuale dell’Umanità. Essa si è complicata a un livello fuori di ogni range attualmente in uso su questa terra. Da tempo è in atto uno scardinamento, o meglio è esploso un comportamento teso a fare tabula rasa di certezze di ogni genere. Sono compresi in esse, oltre le materiali, anche lo schema ordinario al cui interno si articola quanto partorisce il pensiero quotidiano. L’approccio al problema è pressoché immediato e la sua chiave di lettura può essere derivata dal comportamento dei bambini, o almeno da molti di loro. Uno degli stessi fa un dispetto a un altro o a più di uno. I colpiti, senza pensarci sopra due volte, si daranno da fare al più presto per rendere il gesto a chi lo ha fatto, il più delle volte molto più dannoso di quello ricevuto. Il botta e risposta appena accennato potrebbe articolarsi diverse volte se non intervenissero provvidenzialmente gli insegnanti a…fermare il gioco, nel vero senso del termine. Non è necessaria una particolare arguzia per accomunare Trump il fiscale al bambino più che vivace di cui innanzi. Fatto solo un ridimensionamento con il pantografo delle due situazioni, si notano senza indugi i distinguo.

Pierino, questo è il nome del piccolo frequentatore dell’asilo, è un bambino normale e ogni commento sul suo modo di fare è superfluo. Trump invece, pur essendo un ripetente, con i suoi estemporanei comportamenti, dà l’idea di non essere mai stato un infante: absit injuria verbis per il richiamo che l’ultimo termine può innescare, quello con chi agisce in maniera ancor più esecrabile. Eppure, allo stato, individui che si trovano a avere in mano le redini del mondo e del modo di vivere dei suoi abitanti, non possiedono i rudimenti, seppur minimi, di come si fa a guidare un paese. Dazi che si susseguono, partendo da ovest verso est per ritornarvi a stretto giro e il più delle volte riveduti al rialzo fino alla metà del prezzo di fabbrica del prodotto colpito. È evidente che un comportamento apodittico del genere di quello appena richiamato, corrisponde al colpo di grazia messo a segno da un plotone di esecuzione. Anche se si volesse prendere in considerazione l’ inadeguatezza della risposta, se ne dedurrebbe che ancora una volta la saggezza contadina a suo tempo vide correttamente lontano: la lanterna in mano al cieco non solo non gli è d’aiuto, quanto si rivela molto pericolosa per la sicumera ingiustificata che inculca nei non vedenti. Quel che è più grave è che l’epilogo della vicenda non da ancora segni di sé. Il tempo, in frangenti del genere, deve percorrere distanze considerevoli e, nel caso di specie, il suo affannarsi non sfugge a nessuno.