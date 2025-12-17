Grazie ai Lions i leoni di Tommaso Solari all’Accademia di Belle Arti di Napoli: venerdì 19 la presentazione

Venerdì 19 dicembre 2025, alle 10.30, l’Accademia di Belle Arti di Napoli presenta (in anteprima per la stampa) il ritorno in sede dei due leoni restaurati di Tommaso Solari, ricollocati nello storico complesso di Largo Nanni Loy.

L’iniziativa è promossa dall’Accademia di Belle Arti di Napoli, con la presidente Rosita Marchese e il direttore Giuseppe Gaeta, in collaborazione con il Lions Club Napoli Lamont Young, presieduto da Antonio Magliulo.

I due leoni, opere simboliche dello scultore Tommaso Solari, rientrano in Accademia dopo un accurato intervento di restauro reso possibile grazie al sostegno del Lions Club Napoli Lamont Young, da anni impegnato nella tutela del patrimonio culturale cittadino.

Un restauro sotto alta sorveglianza scientifica

Il progetto di restauro è stato coordinato da Federica De Rosa con Paola Fiore ed è stato diretto sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.

L’intervento operativo è stato affidato alla restauratrice Marj Nesi ed eseguito presso la Fonderia Nolana, con Antonio Del Giudice.

Una volta ricollocati i leoni nella loro sede originaria, i lavori proseguiranno sui basamenti. Questa fase sarà svolta in plein air dalla Scuola di Restauro dell’Accademia, coordinata da Giovanna Cassese, con un obiettivo che va oltre la tecnica: sensibilizzare la cittadinanza al rispetto e al decoro dei monumenti pubblici.

Un’operazione culturale che parla alla città

Il ritorno dei leoni di Solari non è solo un fatto conservativo, ma un’azione pubblica che unisce istituzioni, formazione, artigianato artistico e impegno civico. Un messaggio chiaro: il patrimonio non si celebra, si cura. E si restituisce alla città.