Graziella Pagano coordinatore di Italia Viva a Napoli. Ad annunciarlo è la stessa ex senatrice (e parlamantare europea) in una nota su Facebook nella quale scrive: “Un incarico che mi riempie di orgoglio e che, spero, di meritare. Ringrazio Matteo Renzi e Ettore Rosato per la fiducia.Al Lavoro, da subito, con i nostri iscritti e simpatizzanti e con Apostolos Paipais, un ragazzo bravo e preparato, col quale condividerò questo bellissima avventura”.