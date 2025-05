Grazzanise, l’aeroporto dimenticato che può tornare protagonista: la chiusura di Capodichino offre un’occasione storica

La chiusura temporanea dell’aeroporto di Napoli-Capodichino, prevista dal 19 gennaio al 1° marzo 2026 per il rifacimento completo della pista, rappresenta una straordinaria occasione di riflessione e rilancio per il sistema aeroportuale campano. In particolare, riporta al centro del dibattito pubblico un’infrastruttura strategica come lo scalo di Grazzanise, che potrebbe e dovrebbe assumere un ruolo di primo piano non solo nell’immediato, ma in una visione di lungo periodo. Situato in provincia di Caserta, più vicino a Napoli rispetto a Salerno e dotato di una pista di circa 3000 metri già operativa, l’aeroporto di Grazzanise si candida a essere ben più di una soluzione di emergenza: è un’opportunità concreta per ridisegnare in modo più equilibrato la geografia della mobilità aerea del Mezzogiorno.

Non è la prima volta che Grazzanise viene chiamato a supportare Capodichino. È già accaduto nel novembre del 1992, quando lo scalo casertano assunse, dal 2 al 15 novembre, l’intero traffico del principale aeroporto campano, in occasione della sostituzione del manto di asfalto della pista di volo partenopea. Un precedente spesso dimenticato, ma tecnicamente rilevante, che dimostra la piena operatività e affidabilità della struttura. Se oltre trent’anni fa Grazzanise fu in grado di assolvere pienamente questo compito, a maggior ragione oggi – con le tecnologie attuali e il recente via libera all’uso duale civile-militare concesso dal Ministero della Difesa nell’aprile 2025 – può e deve diventare un asset chiave della mobilità aerea campana.

A sostenerlo con forza è Giovanni Bo, presidente della Sezione Turismo di Confindustria Caserta, tra i più attivi promotori della valorizzazione dell’aeroporto. “Abbiamo davanti un’opportunità storica, non solo per offrire una valida alternativa in caso di chiusure o congestioni del sistema aeroportuale, ma per attivare in modo permanente uno scalo che può servire non solo Terra di Lavoro, ma anche il Basso Lazio, il Molise, il Sannio e l’area a Nord di Napoli. La sua posizione è strategica e facilmente accessibile, a pochi chilometri dalla linea ferroviaria Roma-Napoli e connessa a una rete autostradale efficiente”, spiega Bo, sottolineando come l’infrastruttura sia già pronta all’uso.

La riflessione va ben oltre l’emergenza logistica. Secondo Bo, Grazzanise rappresenta un’occasione di sviluppo economico e sociale per un’ampia porzione del Mezzogiorno, sia in chiave turistica che commerciale. “Parliamo di un’infrastruttura pronta, che può attrarre voli charter e low cost, con enormi ricadute positive per il turismo costiero e interno. Ma anche di una piattaforma ideale per lo sviluppo del cargo e dell’export dei prodotti agroalimentari tipici della Terra di Lavoro, dalla mozzarella di bufala campana DOP alle eccellenze ortofrutticole e vinicole. Grazzanise può diventare un vero e proprio moltiplicatore di sviluppo”, osserva.

In un momento in cui si punta con decisione su un sistema aeroportuale integrato, la Regione Campania ha già mostrato capacità di coordinamento, con Salerno-Costa d’Amalfi pronto ad assorbire parte del traffico aereo durante i lavori a Napoli. Tuttavia, in una logica di riequilibrio territoriale e visione strategica, appare evidente che Grazzanise meriti un ruolo ben più strutturato. Non solo come scalo di supporto, ma come terzo aeroporto civile della Campania, capace di alleggerire la pressione su Capodichino, favorire l’accessibilità ai territori interni e fungere da nodo logistico al servizio delle imprese locali.

Oggi più che mai, la lezione del 1992 può tornare utile. Allora Grazzanise dimostrò di essere all’altezza. Oggi, dopo decenni di attesa e una nuova cornice normativa e politica, ha tutte le carte in regola per spiccare finalmente il volo.