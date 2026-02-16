Grecia, accordo con americana Chevron per esplorazione di idrocarburi

Firmato alla presenza premier Mitsotakis e ambasciatrice Usa

Atene, 16 feb. (askanews) – La Grecia ha firmato un accordo con un consorzio guidato dalla società americana Chevron per l’esplorazione di idrocarburi in quattro zone marittime al largo della penisola del Peloponneso e dell’isola di Creta.Il ministro greco dell’Ambiente e dell’Energia Stavros Papastavrou, il ceo di Hellenic Energy Andreas Shiamishis, il vicepresidente di Chevron New Ventures Gavin Lewis e il ceo di Hellenic Hydrocarbon Resources Management S.A. Aristofanis Stefatos hanno firmato l’accordo alla presenza del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e dell’ambasciatrice degli Stati Uniti in Grecia, Kimberly Guilfoyle.