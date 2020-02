Grecia, all’Acropoli di Atene in arrivo l’ascensore panoramico inclinato made in Italy

La Fondazione Onassis migliora le infrastrutture di accesso dell’Acropoli di Atene con l’installazione di una piattaforma elevatrice made in Italy. L’ascensore panoramico inclinato sarà realizzato su misura dall’azienda comasca Maspero Elevatori, riconosciuta a livello internazionale come leader nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti elevatori speciali e di grande pregio, sia per persone che per merci, che si è aggiudicata l’appalto proprio in questi giorni. ”Siamo molto onorati che la Fondazione Onassis, che regalerà l’impianto allo Stato greco, abbia scelto la nostra azienda per questa importante realizzazione. Installando un elevatore a piattaforma che permetterà anche il trasporto di sedie a rotelle, la Fondazione non solo risolve un problema pratico, ma anche simbolico, sottolineando l’importanza di un accesso equo e per tutti a un monumento che è parte integrante del patrimonio culturale del Paese”, commenta Andrea Maspero, amministratore delegato di Maspero Elevatori. Tecnologia e design rappresentano il tratto distintivo della progettazione di Maspero Elevatori, senza dimenticare il rispetto per l’ambiente e la valorizzazione di un monumento dall’enorme interesse storico ed architettonico. ”I nostri tecnici sono in costante contatto con la Fondazione Onassis, il Ministero della Cultura e gli archeologi dell’Acropoli per sviluppare la migliore soluzione da un punto di vista tecnico, della sicurezza ed estetico”, aggiunge Andrea Maspero.

L’ascensore inclinato – che collegherà in meno di un minuto Peripatos con Eretteo, sul lato nord dell’Acropoli – avrà una capienza di 1.350 chilogrammi e potrà trasportare 18 persone (2 carrozzine con accompagnatori). L’impianto speciale prevede, in caso di emergenza, anche la possibilità di trasportare una barella dell’ambulanza. Grazie alla cabina in vetro, i passeggeri potranno inoltre godere di un panorama unico. Il cambio di inclinazione sarà da 38° a 78°. La messa in servizio è prevista per maggio 2020. L’impianto elevatore inclinato è stato progettato ed è in fase di realizzazione presso gli stabilimenti di Maspero Elevatori ad Appiano Gentile e sarà trasportato e messo in posa ad Atene. La fornitura dell’ascensore inclinato da parte di Maspero Elevatori prevede, oltre alla progettazione alla realizzazione dell’opera, l’installazione e la manutenzione con 6 anni di garanzia, inclusi i pezzi di ricambio. Maspero Elevatori è un’azienda italiana riconosciuta a livello internazionale come leader nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti elevatori speciali e di grande pregio, sia per persone che per merci (ascensori, ascensori inclinati, piattaforme, scale e tappeti mobili). Fondata ad Appiano Gentile (Como) alla fine degli anni Sessanta da Libero Maspero (scomparso nel 2004), l’azienda è controllata interamente dalla famiglia Maspero ed è guidata dall’amministratore delegato Andrea Maspero. Conta su circa 110 dipendenti, 5 filiali commerciali in Italia, 6 filiali estere e 11 partnership strategiche in tutto il mondo.