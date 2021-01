Grecia, dalle arti alle scienze: tutto il meglio del Belpaese su “Loginitaly”

Ha preso il via il 22 gennaio scorso in Grecia “LogInItaly”, una rassegna innovativa di iniziative virtuali dedicate ai diversi settori della cultura italiana, promossa dall’Ambasciata d’Italia in Grecia e dall’Istituto Italiano di Cultura. Fino al 16 aprile 2021 il pubblico greco e gli italiani presenti in Grecia possono accedere a una piattaforma online dedicata, che offrirà contenuti culturali molto diversificati e continuamente aggiornati. Dal cinema alla musica, dal design alla moda, dal teatro alla scienza, dall’enogastronomia all’arte e alla letteratura, gli utenti potranno seguire diversi percorsi per conoscere o approfondire le molteplici sfaccettature della cultura italiana. Nell’anno delle celebrazioni per i 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, ampio spazio è dedicato al Sommo Poeta con una rassegna comprensiva di conferenze, letture ed esibizioni musicali, ispirate alla Divina Commedia. Torna inoltre il cinema italiano, ben conosciuto e tanto amato in Grecia, con due rassegne: la prima dedicata ai grandi classici e la seconda incentrata sui giovani autori, per promuovere presso il pubblico greco una conoscenza più articolata del cinema italiano. Non mancano infine momenti dedicati al teatro italiano e ai suoi interpreti più rappresentativi, nonché video ispirati alla cucina italiana e alla straordinaria offerta enogastronomica del nostro Paese.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di continuare a diffondere la cultura italiana in un periodo fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria, che ha inevitabilmente limitato la possibilità di organizzare eventi culturali; con LogInItaly l’Ambasciata e l’Istituto Italiano di Cultura di Atene hanno deciso di puntare sul digitale, sfruttando le opportunità offerte dalle nuove piattaforme in modo da raggiungere, con un’ampia offerta di oltre tre mesi di programmazione, un vasto bacino di utenti.

Tutte le iniziative sono fruibili tramite registrazione sull’apposita piattaforma (https://iicateneonline.gr/) sulla base del calendario di pubblicazione dei contenuti. LogInItaly, realizzata anche avvalendosi della collaborazione dell’Associazione culturale A.I.A.L. dell’Isoladi Leros, si inserisce nel quadro dell’iniziativa “Tempo Forte Italia-Ελλάδα”, promossa con grandissimo successo di pubblico sin dal 2017 dall’Ambasciata d’Italia, per strutturare, accompagnare e valorizzare la collaborazione tra Italia e Grecia nel settore culturale e per sostenere le numerose iniziative realizzate in questo ambito da soggetti pubblici e privati dei due Paesi.