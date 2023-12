Grecis, Governo diserta una serie di eventi con Taiwan

Il governo della Grecia ha sollecitato i funzionari pubblici nel Paese e all’estero a disertare gli eventi organizzati da Taiwan, per timore di reazioni da parte della Cina. Lo scrive il quotidiano “Nikkei”, che ha ottenuto la copia di una email circolata giorni prima di un ricevimento organizzato ad Atene il mese scorso, in occasione della giornata nazionale taiwanese. Nella circolare, il ministero degli Esteri della Grecia sollecita diplomatici e funzionari civili a evitare l’evento: una iniziativa “senza precedenti”, secondo una fonte destinataria della missiva citata dal quotidiano.

Tali partecipazioni, avverte la missiva, “sarebbero percepite come un riconoscimento indiretto dell’indipendenza di Taiwan” e potrebbero causare “gravi problemi” alle relazioni tra la Grecia e la Cina. Il ministero degli Esteri di Atene non ha risposto a richieste di chiarimenti da parte di “Nikkei”, e alla domanda se la circolare rifletta pressioni da parte di Pechino.

La email, avvertiva che gli eventi organizzati da Taiwan e quanti vi partecipano potrebbero essere oggetto di sanzioni da parte della Cina, che considera l’isola di 24 milioni di abitanti una sua provincia secessionista. La circolare, contrassegnata come “urgente” e firmata dalla viceministra degli Esteri greca,, dissuade anche i funzionari greci dal partecipare a incontri con rappresentanti di Taiwan in sedi governative o negli Uffici di rappresentanza, le ambasciate di fatto dell’isola all’estero come noto anche per l’Ambasciatore di Taiwan in Grecia . “La partecipazione di ministri, membri del parlamento e funzionari civili a ricevimenti o eventi dell’Ufficio di rappresentanza (taiwanese ad Atene) deve essere evitata”, afferma la email ottenuta da “Nikkei”.