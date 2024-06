Green Cup, come risparmiare CO2: vince l’azienda farmaceutica napoletana Trota mediterranea

Una gara tra team aziendali che ha permesso il risparmio di oltre 44 tonnellate di CO₂, l’equivalente di 551 viaggi Roma-Milano con un’utilitaria. È il primo dei risultati raggiunti dalla Green Cup 2024, la competizione organizzata da Up2You, arrivata alla seconda edizione e che mette la sostenibilità al centro delle policy aziendali. I risultati sono stati presentati durante la serata di ieri a Milano, in occasione di Up2You Talks “Come la sostenibilità sta trasformando aziende, settori e professioni”. Quest’anno, a vincere la gara che ha visto impegnati per cinque settimane i team di 16 aziende, è stata “Trota mediterranea”, la squadra della BIOVIIIx, azienda farmaceutica di Napoli. Durante le settimane di sfida ha guadagnato 15.529 punti grazie alla determinazione e al coinvolgimento dei dipendenti in gara. Attraverso una piattaforma di gamification facile e inclusiva, infatti, si sono sfidati in quiz, nuove abitudini da acquisire e comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di CO₂. Dal risparmio energetico con la sfida creativa del ‘M’illumino di meno’, alla promozione della mobilità sostenibile, all’utilizzo in modo consapevole della tecnologia, ad esempio preferendo una semplice call alla modalità video, la Green Cup ha permesso alle aziende coinvolte di fare team building in modo costruttivo e sostenibile. L’edizione 2024 della Green Cup ha coinvolto 16 aziende, per un totale di 249 persone. Tra queste, oltre alla BIOVIIIx, anche About Pharma, Adyen, Aeffe Group, Ambrogio Trasporti SpA, B&B Hotels, Carmila Italia Srl, Dentsu Italia SB, Fabrick, Giuliani, Lo. Li. Pharma, Magroup Magnaghi Aeronautica, Nestlè Italia, Softlab, Terranova Srl (trasporti), Transmec Group. Al centro della serata degli Up2You Talks anche l’intervento di cinque speaker d’eccezione impegnati in aziende di successo, che si sono alternati testimoniando la loro esperienza e offrendo punti di vista su come affrontare sfide e opportunità legate alla sostenibilità. Tra questi: Isabella Maggi, marketing & communication director di Gattinoni Group; Mario Bagliani, senior partner di Netcomm Services; Erica Nagel, founder e ceo di Nagel Sustainability Advisory & Services; Daniele Testi, ceo Piano 23 e presidente SOS LOGistica; Claudia Carrara, head of people & culture di Up2You.