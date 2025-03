Green Design, Carli: rigenerazione ex Manifattura Tabacchi

Co-Founder di Eutropia Architettura

Roma, 20 mar. – Jacopo Carli, Co-Founder di Eutropia Architettura, è intervenuto al seminario “Green Design: tra efficienza ed estetica” di GBC Italia per parlare progetto di rigenerazione dell’ex Manifattura tabacchi, nell’antico quartiere industriale del Regio Parco a Torino.”Abbiamo affrontato il tema della responsabilità sociale, partendo dall’idea di un grande polo archivistico come previsto dal programma funzionale. Tuttavia, per noi non era abbastanza: abbiamo voluto ampliare questa funzione, integrandola con spazi e attività capaci di trasformare il progetto in un vero e proprio pezzo di città. La suddivisione dei lotti mantiene la componente archivistica, ma affianca anche funzioni sociali e spazi inclusivi, offrendo un contributo concreto all’apertura di Manifattura Tabacchi verso la città. L’obiettivo è creare un quartiere sicuro, reso tale dalla sua vitalità quotidiana e dalla varietà di attività che lo animano nell’arco dell’intera giornata. Questa ricchezza interna degli edifici si riflette anche negli spazi pubblici. Le grandi fabbriche del Novecento custodivano già in sé il germe della città, e il nostro impegno è stato quello di non disperderlo, ma di reinterpretarlo, rendendolo un elemento attuale e vivo nel 2025″.