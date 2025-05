Green Med Expo & Symposium, dal 28 al 30 maggio Napoli capitale del futuro sostenibile

Torna a Napoli l’appuntamento con il futuro sostenibile del Mezzogiorno. La sesta edizione del Green Med Expo & Symposium – Stati Generali sull’ambiente in Campania si terrà dal 28 al 30 maggio 2025 alla Mostra d’Oltremare, riproponendo uno momento chiave per il confronto tra Istituzioni, imprese, Enti locali e cittadini sui temi strategici della transizione ecologica, energetica e della sostenibilità ambientale. L’evento è organizzato da Ricicla Tv ed Ecomondo, con Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) main sponsor per il sesto anno consecutivo.

In programma, durante le tre giornate, 44 appuntamenti, di cui 6 con rilascio di crediti formativi, 6 premi per scuole, influencer, start up e amministrazioni virtuose. Esporranno circa 110 aziende mentre sono attesi 250 relatori da tutta Italia.

Inaugurerà invece i 26 e rimarrà aperta fino al 31 maggio una mostra immersiva rivolta a cittadine e cittadini di tutte le età e finalizzata a facilitare la conoscenza del mondo dei Raee (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e a favorire una riflessione sul proprio rapporto con la tecnologia e l’ambiente. Si tratta di Materia Viva Experience, ideata dal Consorzio Erion Weee, concept e realizzazione di Studeo Group: un viaggio straordinario che arriverà per la prima volta in città grazie al supporto di Asia Napoli, Asia Benevento e Geieffe.

Un’altra installazione che garantirà un’esperienza unica e visitabile in uno dei tre padiglioni del polo fieristico partenopeo è la Green Blue House “Ca’ Pensiero”, presentata da GreenBlueDays: si tratta di un archetipo di casa dove ogni azione del vivere quotidiano è pensata in maniera sostenibile. Un modo nuovo e rivoluzionario di abitare.

L’intero expo si estende su 3336 metri quadrati all’interno dei padiglioni 4, 5 e 6 della Mostra d’Oltremare, a cui si aggiungono 270 mq di area esterna e un prato di 1200 mq che ospiterà installazioni e momenti di convivenza all’aperto.

Lo start sarà su Pnrr e il ruolo che l’ambizioso piano avrà per la crescita del mezzogiorno. Ma si parlerà anche di Comunità Energetiche Rinnovabili, di miniere urbane e dello straordinario progetto di bonifica e riqualificazione del fiume Sarno. Tanti i premi in programma ma soprattutto torna il Premio Claudio Cicatiello, riconoscimento rivolto alle start up e alle amministrazioni virtuose.

Il Green Med mira a promuovere il dialogo, la cooperazione, lo scambio di know-how tra i principali attori nel panorama della green economy. Condivisione ma anche formazione specializzata per pubblica amministrazione e professionisti di 6 ordini professionali grazie ad accordi siglati tra gli organizzatori e Anci Campania e Ordini professionali.

Ad aprire l’edizione 2025 sarà, mercoledì 28 maggio, uno spettacolo ideato per il GreenMed da Marenia e dall’Accademia internazionale di danza Korper: “Trasformazioni”. Una narrazione in tre scenari – equilibrio, crisi e rinascita – dell’evoluzione del rapporto uomo/ambiente attraverso danza e musica dal vivo.

Il Green Med Expo & Symposium è un evento gratuito, aperto a cittadini, Enti, Istituzioni, imprese e professionisti. Per accedere è consigliabile registrarsi online e presentare all’ingresso il QR code ricevuto via mail al termine della registrazione.

L’evento è stato presentato presso l’Aula del Consiglio Regionale della Campania. Il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola ha affermato: “Il Green Med è un evento in continua crescita: quest’anno racconteremo quanto fatto per l’ambiente, dal ciclo dei rifiuti agli interventi nel campo idrico. Sarà anche un’occasione per avvicinare i ragazzi all’educazione ambientale. E poi è prevista la prima edizione il Premio del Tuffatore con il quale la Regione Campania intende premiare giovani influencer e content creator impegnati nella promozione della sostenibilità ambientale”.

Monica D’Ambrosio, event manager di Green Med: “Questa sesta edizione di GMES sarà la più inclusiva di sempre: un evento che incorpora due mostre immersive, iniziative per studenti, convegni e momenti per aziende. Con gli Stati Generali sull’Ambiente, inoltre, raccontiamo il cambiamento avvenuto in Campania nell’ultimo ventennio: oggi per tanti aspetti la Regione è un modello riconosciuto su tutto il territorio nazionale”.

“Green Med è nato con l’idea di creare un momento di confronto tra istituzioni, cittadini e imprese – ha affermato -Giovanni Paone, amministratore unico di Nica e direttore editoriale Ricicla Tv . Nel corso degli anni l’evento si è allargato ad altre tematiche, parlando di energia, suolo, sostenibilità e con il supporto della Regione Campania che ha dato vita agli Stati Generali sull’Ambiente”.

Per Mauro delle Fratte, Exbition manager di Ecomondo “Green Med è un appuntamento cruciale che ci permette di dialogare con i territori del Centro Sud grazie alla Regione Campania e al nostro partner di Ricicla Tv”. E Giorgio Arienti, direttore generale di Erion Weee ha spiegato: “La mostra immersiva dedicata ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche cercherà di coinvolgere i visitatori sul tema delle materie prime”.