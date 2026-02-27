Green Med Expo&Symposium: rinnovato l’accordo con Anci Campania

Si rinnova l’accordo di collaborazione tra Green Med Expo&Symposium e Anci Campania, confermando una partnership strategica volta a rafforzare il ruolo di leadership dei Comuni campani nelle politiche ambientali, nella transizione energetica e nello sviluppo sostenibile.

L’intesa prevede un programma articolato di iniziative nell’ambito della prossima edizione della manifestazione in programma alla stazione Marittima di Napoli dal 27 al 29 maggio e organizzata da Riciclatv (Zucchetti Ambiente) ed Ecomondo (Italian Exibition Group) per promuovere formazione qualificata, educare alla sostenibilità, favorire il confronto istituzionale, valorizzazione le buone pratiche territoriali.

Green Med metterà a disposizione di Anci Campania uno stand dedicato, uno spazio di rappresentanza, di incontro e networking dedicato ai Comuni.

Nel corso delle tre giornate saranno proposti ai dipendenti delle amministrazioni e a titolo non oneroso tre corsi di formazione sugli argomenti che rappresentano leve strategiche per la crescita dei territori e del loro benessere: Conto Termico 3, CER – Comunità Energetiche Rinnovabili, Bonifiche di amianto

Inoltre, torna anche quest’anno il Premio Claudio Cicatiello, diviso in due sezioni, una delle quali dedicate proprio ai Comuni particolarmente virtuosi per sviluppo sostenibile. Il 29 maggio, nell’ambito di una serata evento, sarà assegnato il Premio al Comune che si sarà distinto per la realizzazione o la progettazione di iniziative a beneficio del territorio in ambito ambientale e di sostenibilità.

“Quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario dell’Associazione – dichiara il presidente di Anci Campania, il sindaco Francesco Morra – e non perderemo l’occasione per raccontare il percorso di crescita ed evoluzioni e dei Comuni, anche di quelli più piccoli, in tema di innovazione e sostenibilità. Partecipare ad eventi come il Green Med rappresenta un’occasione di crescita e sviluppo. In questa parte di Paese dobbiamo imparare a costituirci in reti perché il valore delle reti determina la forza delle idee e delle visioni. Il Green Med è questo: una grande rete per il Sud”.

Proprio in occasione del cinquantesimo anniversario di Anci Campania, la collaborazione tra Green Med e l’associazione dei Comuni si estenderà anche al piano della comunicazione con momenti dedicati a valorizzare il percorso dell’Associazione nel rafforzamento del ruolo dei Comuni campani.

“Il rinnovo dell’accordo consolida una visione condivisa: accompagnare gli Enti locali in un percorso concreto di innovazione, sostenibilità e crescita, offrendo strumenti operativi, occasioni di confronto e opportunità di valorizzazione delle esperienze virtuose del territorio”, afferma Monica D’Ambrosio, event manager del Green Med.