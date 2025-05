Green Med, “Ogni boccone conta”: alla Mostra d’Oltremare riflettori sullo spreco alimentare

Napoli ospita un’importante occasione di confronto e approfondimento sul tema dello spreco alimentare, uno dei fenomeni più critici e sottovalutati del nostro tempo. Nell’ambito del Green Med Expo & Symposium, mercoledì 28 Maggio, a partire dalle 11.30 nella Sala Procida della Mostra d’Oltremare, si terrà il convegno dal titolo “Ogni boccone conta: lo spreco alimentare, profili giuridici ed etici in Italia e in Europa”, organizzato dall’Avv. Monica Salvatore, Delegata del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli all’Agroalimentare, Sostenibilità e Tutela Ambientale, in collaborazione con la Commissione di Bioetica e Biodiritto del COA di Napoli.

L’evento, rivolto in particolare alla comunità giuridica, affronterà lo spreco alimentare da una prospettiva integrata tra diritto ed etica, mettendo in luce gli strumenti normativi, le responsabilità civili e penali, e l’impatto del Green Deal europeo. Si analizzeranno inoltre le dinamiche di filiera, dal campo alla tavola, con particolare attenzione alla gestione delle eccedenze, dei sottoprodotti e del consumo domestico.

Tra i temi trattati, il confronto tra normative italiane ed europee in materia di spreco alimentare; profili di responsabilità civile e penale; accesso ai dati e trasparenza normativa; spreco alimentare e tutela dei diritti umani; etica e sostenibilità nella gestione delle risorse alimentari; soluzioni innovative e buone pratiche.

Obiettivo del convegno è sensibilizzare giuristi, istituzioni e cittadini sull’importanza di un approccio multidisciplinare, promuovendo una nuova cultura della responsabilità verso l’ambiente, il cibo e le generazioni future.

In questo contesto si inserisce anche l’attività di A.L.I.D.A. – Associazione Legali Italiani Diritto Agroalimentare, presieduta dall’Avv. Monica Salvatore, che da anni si impegna nella promozione della cultura giuridica in ambito agroalimentare e nella difesa di un modello produttivo più equo, trasparente e sostenibile.

Interverranno, tra gli altri:

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli

La Senatrice della Repubblica Ada Lopreiato- Senato della Repubblica;

Clara Cicatiello, Comitato scientifico Green Med;

Monica Salvatore, Delegata COA Napoli all’Agroalimentare Sostenibilità e Tutela Ambientale -Presidente ALIDA;

Dario Genovese, Coordinatore Dipartimento Agroalimentare Camere Civili;

Anna Ambrosino, esperta in diritto agroalimentare – A.L.I.D.A. Campania;

Flavio De Nicolais;

Vincenzo Emilio, Coordinatore della Commissione di Bioetica, Biodiritto e Innovazione Sociale del COA di Napoli;

Gli sviluppatori dell’App per il recupero alimentare Matteo Morvillo e Amedeo Valestra, Créatifs app “Cucinalo”;

Marco D’Amico, esperto in diritto agroalimentare – A.L.I.D.A. Campania;

Federica Matiottino Delegata alla Bioetica BIODIRITTO e Innovazione Sociale COA Napoli;

Lo Chef Franco Marzano.