Green pass, Confesercenti Campania: Il Governo modifichi le regole

“Siamo favorevoli al Green Pass ma non ci piacciono alcune misure e pertanto stiamo continuando a interloquire con il Governo perche’ vorremmo che fossero apportate alcune modifiche tra cui, in particolare, la regola per cui l’imprenditore ha la responsabilita’, e di conseguenza la sanzione, se qualcuno non e’ munito della certificazione verde”. Questa la posizione di Confesercenti Campania espressa dal presidente Vincenzo Schiavo all’indomani dell’entrata in vigore dell’obbligo di esibire il Green Pass per accedere ad alcune attivita’ e servizi. E gia’ ieri le forze dell’ordine sono scese in campo proprio per verificare che gli esercenti avessero rispettato le nuove regole per l’accesso ai locali al chiuso. ”E’ stata una giornata difficile – ha aggiunto Schiavo – gli imprenditori che per loro natura accolgono i clienti, da ieri si trovano invece nella condizione di dovere rifiutare la clientela e allo stesso tempo sono costretti a difendersi, a fare i conti con una burocrazia pesantissima quando invece questo sarebbe il momento in cui gli imprenditori dovrebbero focalizzare le proprie forze per poter raccogliere il massimo delle economie”. Per aiutare gli imprenditori, Confesercenti ha messo a disposizione degli associati i propri uffici per fornire tutte le informazioni necessarie da come si utilizza e si scarica l’App ‘Verifica C-19’, come si controllano i Green Pass, quali sono le regole che gli imprenditori sono tenuti a rispettare, quali le sanzioni a cui vanno incontro e anche quali sono gli obblighi per i consumatori.