Green pass, Fedriga: Se i dati lo permettono, via dal 1° aprile

“Mi auguro che se la situazione pandemica lo permetterà si possa andare verso l’apertura. Nessuno vuole tenere chiuso, nessuno è innamorato del green pass. E’ chiaro che certe misure sono state prese in un momento in cui la pandemia cresceva. Se i dati, come oggi ci dicono, dovessero continuare in modo positivo, prima si toglie il green pass e meglio è per tutti”. Lo dice Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ sulla cancellazione del green pass dal 1 aprile. “Noi dobbiamo essere molto pragmatici nell’affrontare la pandemia e penso che questa non abbia né colori politici, né bandiere ed è sbagliato politicizzarla o ideologizzarla”, aggiunge Fedriga. Che al Governo, afferma poi, chiede di applicare “lo stesso pragmatismo utilizzato nell’estate 2020 quando, grazie alle Regioni, sono state fatte le prime aperture, fondamentali per dare ossigeno alle attività economiche”. No quindi “a misure a prescindere. Cambiando la pandemia avendo i vaccini, dobbiamo cambiare di conseguenza il modo di affrontarla – sottolinea – Non è una ideologia, se la pandemia modifica il modo di comportarsi, bisogna modificare il modo di reagire. Che non vuol dire sconfessarsi ma avere la responsabilità di fare le scelte giuste nel momento giusto”.