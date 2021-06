Green pass Italia, chi lo rilascia e a cosa serve

(Adnkronos) – Green pass Italia, c’è il via libera. Il premier Mario Draghi ha firmato il nuovo Dpcm che definisce le modalità di rilascio della certificazione verde covid-19. Ma chi lo rilascia e come funziona il green pass? Quando serve e a cosa serve? E quali le regole per i bambini? A queste e ad altre domande risponde direttamente il ministero della Salute, l’ente che in Italia rilascia tale certificazione attraverso la Piattaforma nazionale, sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome.