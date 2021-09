Green Pass Italia, De Luca: “Lega e FdI irresponsabili e stupidi”

(Adnkronos) – “La campagna di vaccinazione ha subito forti ritardi nelle ultime settimane sia per una comunicazione sgangherata fatta dal Governo nazionale quando è cominciata la stagione dei richiami, sia per una campagna totalmente irresponsabile messa in atto da alcune forze politiche, Lega e Fratelli d’Italia, che è stata in queste settimane un esempio di irresponsabilità e anche di stupidità”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto a Salerno alla presentazione dei progetti per la realizzazione di un nuovo ospedale e di un polo di riabilitazione.