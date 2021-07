Green pass, No Vax in 81 piazze alle 17.30: Governo dovrà fermarsi

Da Milano a Roma, da Torino a Firenze, da Napoli a Palermo. E’ tam tam sui social network per le manifestazioni, previste oggi e i prossimi giorni in molte città italiane, contro il ‘Green pass’. “Tutti in piazza oggi 24 luglio, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per consolidare la rivolta democratica e per il ritiro del ‘green pass’ – scrive in un post la Marcia della liberazione – Il Fronte del dissenso, non solo aderisce alla mobilitazione in corso, si mette a disposizione per trasformare l’onda nascente in una marea, invitando i cittadini ad organizzarsi in comitati unitari cittadini per dare continuità alla protesta sociale”. Ma iniziative sono previste anche nei prossimi giorni. Il Comitato libera scelta, che si definisce un “comitato di liberi cittadini, apartitico e apolitico, aperto a chiunque intenda sostenere la piena libertà di scelta in materia sanitaria”, ha già lanciato per mercoledì una fiaccolata a piazza del Popolo nella Capitale: “Chi tace acconsente – sostiene – Se anche tu sei contrario all’obbligo del green pass, ora e’ il momento di dimostrarlo”.