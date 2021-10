Green Pass obbligatorio, boom di richieste a Napoli per i tamponi. Iorio (Federfarma): Siamo pronti

Impennata di richieste a Napoli per sottoporsi a tamponi in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro. Un aumento di richieste rilevato un po’ in tutta Italia, ma a cui le farmacie si dicono pronte a far fronte, come si legge sul sito di Federfarma. “La domanda è aumentata, le farmacie si stanno organizzando per far fronte alle richieste – rileva il presidente di Federfarma, Marco Cossolo – Le farmacie si sono rese disponibili ad effettuare i tamponi fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Covid-19, anche prima della norma che ne stabilisse un prezzo calmierato. Al protocollo di intesa hanno aderito 7.500 farmacie su 9.000 e in questi giorni sono prevedibili ulteriori adesioni”. I dati raccolti mostrano che a Bologna le agende delle farmacie sono già piene di appuntamenti fino a dicembre, e molte persone preferiscono prenotare nelle prime fasce orarie della giornata, prima di recarsi al lavoro. “Le farmacie – dichiara Achille Gallina Toschi, presidente di Federfarma Emilia-Romagna – si stanno attrezzando per organizzare e gestire il maggiore flusso dei prossimi giorni, confermato dal netto aumento delle prenotazioni. Siamo in grado di reggere l’urto”. Anche da Riccardo Maria Iorio, presidente di Federfarma Napoli, arrivano rassicurazioni. “Sento parlare di ‘allarmi’ per mancanza di tamponi: posso rassicurare i cittadini napoletani che nelle farmacie aderenti non troveranno alcuna difficoltà nella somministrazione dei tamponi”. Le farmacie si stanno preparando allungando gli orari di servizio e allestendo nuovi spazi, e in alcune realtà dei centri più piccoli, offriranno il servizio anche durante gli orari di chiusura.