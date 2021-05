“Green Talents”, via all’edizione 2021: caccia alle idee innovative e sostenibili

Sono aperte fino al 19 maggio le candidature per il Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development 2021, promosso dal Ministero dell’istruzione e della Ricerca in Germania per promuovere lo scambio internazionale di idee verdi innovative nel campo della sostenibilità.

Il concorso premia 25 giovani ricercatori internazionali con idee innovative e sostenibili, per contribuire alla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, e che sono interessati ad approfondire il panorama tedesco sulla ricerca scientifica in materia di sostenibilità.

Il Green Talents Award 2021 include l’invito a partecipare al Virtual Science Forum in ottobre 2021, per lo scambio globale di idee e per collaborazioni con istituti di ricerca tedeschi e ricercatori internazionali; un soggiorno di ricerca fino a tre mesi presso un Istituto scientifico in Germania nel 2022; accesso esclusivo alla rete di alumni Green Talents

Possono candidarsi studenti di master, dottorandi, post-dottorati e giovani professionisti con non più di tre anni di esperienza professionale e una forte attenzione allo sviluppo sostenibile.