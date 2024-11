Green2move, le batterie al potassio sono made in Italy

Si chiama green2move, per esteso green potassium batteries manufacturing processes towards sustainable gigafactories, il progetto del Politecnico di Torino che ufficialmente prende il via il 1° novembre e si conclude nel 2028, con l’obiettivo di portare l’Italia in prima linea per la costruzione, entro il 2030, di gigafactory europee per la produzione di batterie. È il primo progetto finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate-FISA, istituito con la legge di bilancio 2022 per promuovere la competitività del sistema produttivo avvicinando la ricerca fondamentale alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale. Quel che si testa a Torino è una nuova tecnologia per produrre batterie al potassio con prestazioni simili a quelle al litio, per lo stoccaggio di energia prodotta dalle fonti rinnovabili. Un sistema che renderebbe l’Europa, e l’Italia, meno dipendenti dall’approvvigionamento all’estero, essendo il potassio facilmente reperibile in Italia e in Europa. Non solo, la metà dei materiali derivano dal recupero di biomasse come scarti dell’industria cartaria e biodiesel riconvertiti in componenti delle batterie. I componenti vengono anche disegnati e assemblati in modo da facilitare il disassemblaggio e il riuso a fine vita.