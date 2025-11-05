“GreenEgg”, microalghe dalle biomasse per cosmetica e alimentazione

Un impianto per estrarre dalle biomasse composti ad alto valore aggiunto destinati a settori strategici come la nutraceutica, la cosmetica, la farmaceutica, l’alimentazione umana e animale e alla produzione di biostimolanti per l’agricoltura. E’ il progetto GreenEgg realizzato da Di Bella Costruzioni, Ey e l’università degli Studi di Messina per valorizzare sottoprodotti e rifiuti agricoli attraverso l’utilizzo di impianti innovativi in grado di assorbire e convertire l’anidride carbonica in microalghe. L’azienda, si legge in una nota, ha progettato e realizzato l’impianto pilota di crescita algale in Sicilia, concepito come una vera e propria bioraffineria integrata in grado di garantire una produzione continua di microalghe selezionate per specifiche applicazioni industriali. Il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo ha sviluppato configurazioni impiantistiche avanzate e protocolli di coltivazione innovativi, supportati da processi di intelligenza artificiale per ottimizzare la produttività e la qualità della biomassa. L’obiettivo principale è assicurare la continuità del processo di coltivazione, riducendo al contempo i costi energetici e aumentando l’efficienza complessiva del sistema, in un’ottica di sostenibilità e scalabilità industriale. EY ha sviluppato una piattaforma basata su blockchain che garantisce la tracciabilità, la trasparenza e la provenienza dei dati lungo tutta la filiera produttiva.