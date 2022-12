Greener, soluzioni sostenibili per le Pmi: 50mila euro di contributi da Meta e LVenture

Meta Platforms e Inc. e LVenture Group S.p.A. hanno lanciato il nuovo bando “Greener” in collaborazione con Legambiente Onlus e Giovani Imprenditori Confcommercio per finanziare soluzioni tecnologiche e innovative che supportino la transizione verde di imprese di piccole e medie dimensioni nei settori Retail & GDO, Food, Pharma, Fashion & Luxury, Mobility & Logistics.

Le proposte devono presentare soluzioni innovative in grado di supportare le aziende o le PMI nell’adozione di modelli di business più sostenibili, in almeno uno dei seguenti ambiti: Reduce, diminuire le inefficienze aziendali attraverso il risparmio energetico; Reuse, sostenere un sistema economico circolare; Recycle, rafforzare soluzioni che rispondano alla problematica dello smaltimento dei rifiuti.

I progetti possono essere presentate da società in possesso di precisi requisiti: aver ricevuto almeno un investimento di tipo seed da parte di almeno un investitore professionale (acceleratori, business angel, club deal, venture capital, corporate venture capital); aver ottenuto una prima traction dimostrabile sul mercato; aver già collaborato con aziende o PMI italiane.

Le startup selezionate potranno ricevere: due contributi del valore complessivo di 20.000 euro ciascuno, di cui 10.000 destinati alla realizzazione del processo di integrazione con aziende e PMI, e 10.000 in Ads per le piattaforme Meta; un contributo di 10.000 euro in Meta Ads a favore del progetto con il miglior “Digital Engagement”. La scadenza per l’invio dei progetti è fissata il 23 gennaio 2023.