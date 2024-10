GreenItaly 2024, un’economia a misura d’uomo contro le crisi. Venerdì 25 la presentazione del rapporto

Venerdì 25 ottobre, nella Sala Longhi di Unioncamere a Roma, si terrà la presentazione del rapporto “GreenItaly 2024 – Un’economia a misura d’uomo contro le crisi”, promosso da Fondazione Symbola e Unioncamere in collaborazione con il Centro Studi Tagliacarne, Conai, Novamont, Ecopneus, Enel. Un racconto della transizione verde che attraverso numeri, trend e oltre 200 case histories offre uno strumento di informazione sullo stato di avanzamento della green economy in Italia e nel mondo e i suoi effetti sulla competitività dei sistemi produttivi.

“GreenItaly” è una ricerca condotta annualmente sul valore della green economy e sulla capacità da parte dell’Italia “di cogliere le grandi sfide ambientali puntando su innovazione e ricerca, sviluppando il valore economico delle imprese e del Paese”.

“Per garantire la capacità di competere – si legge in una nota della Fondazione Symbola -, l’Europa ha necessità a lungo termine di abbandonare i combustibili fossili e compiere la transizione, evidenziando il nesso, come ha fatto il Rapporto Draghi, decarbonizzazione-competitività”. Il 15° rapporto Greenitaly conferma queste parole con dati, analisi e storie. E racconta un’Italia che fa l’Italia, impegnata per un’economia più a misura d’uomo e per questo più capace di futuro.