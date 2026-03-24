“GreenMantis”, tecnologie Net-Zero: budget di 1 milione per le piccole imprese

È stata aperta la prima call a cascata del progetto europeo GreenMantis per le PMI impegnate nella transizione verde, mettendo a disposizione 1 milione di euro per finanziare progetti collaborativi innovativi.

L’iniziativa, parte di un più ampio Eurocluster finanziato dall’UE, punta a rafforzare l’efficienza energetica e la decarbonizzazione del settore manifatturiero, sostenendo lo sviluppo e l’adozione di tecnologie Net-Zero.

Il bando finanzierà fino a 10 progetti, ciascuno con un contributo massimo di 100.000 euro, destinato a consorzi composti da almeno due PMI di Paesi diversi. Il finanziamento è a fondo perduto (equity-free), ma richiede un cofinanziamento minimo del 20% da parte delle imprese.

Al centro dell’iniziativa vi sono tre ambiti chiave: tecnologie per le reti elettriche intelligenti, soluzioni per l’efficienza energetica nei sistemi industriali e tecnologie trasformative per la decarbonizzazione. I progetti dovranno collocarsi in una fase avanzata di sviluppo (TRL 6–8) e includere attività come prototipazione, test pilota, dimostrazione e integrazione tecnologica nei processi produttivi.

Il bando si rivolge principalmente a PMI dei settori manifatturiero ed energetico, ma è aperto anche a realtà attive nell’innovazione tecnologica applicata a questi ambiti. L’obiettivo è favorire collaborazioni transnazionali e cross-settoriali, mettendo in connessione chi sviluppa soluzioni tecnologiche con chi le applica nei processi industriali.

Oltre al finanziamento, GreenMantis offre un pacchetto di supporto che include formazione specialistica sulla transizione verde e digitale, missioni internazionali (Canada e Giappone) e attività di networking, tra cui il GreenMantis Day finale. Questi elementi mirano a rafforzare le competenze delle PMI e ad accompagnarle nell’accesso a nuovi mercati.

Tra gli impatti attesi figurano miglioramenti concreti nell’efficienza energetica (almeno +5%), riduzione delle emissioni di CO₂, sviluppo di nuovi prodotti o servizi innovativi e ottimizzazione dei processi aziendali grazie all’adozione tecnologica.

La scadenza per partecipare è fissata al 20 maggio 2026.