Greenthesis al timone della rinascita di Bagnoli: lavoratori locali protagonisti della bonifica

Greenthesis, mandataria dei raggruppamenti temporanei d’impresa aggiudicatari delle procedure pubbliche per la bonifica dell’area di Bagnoli-Coroglio, guiderà l’impiego prioritario di lavoratori locali svantaggiati grazie a una clausola sociale formalizzata in Prefettura. Il sindaco di Napoli e commissario straordinario per Bagnoli, Gaetano Manfredi, insieme a rappresentanti di Invitalia e del Comune di Napoli, ha sottoscritto la dichiarazione di intenti per garantire che le prossime assunzioni tengano conto dei profili già profilati dal Comune.

Centinaia di posti di lavoro specializzati

Il Comune di Napoli ha già profilato alcune centinaia di persone del territorio, potenzialmente impiegabili nei cantieri nei prossimi 5‑6 anni. Attualmente sono coinvolti circa 250 lavoratori, ma le necessità future richiederanno almeno il doppio del personale. I profili richiesti sono altamente specializzati, dalla messa in sicurezza delle aree ai tecnici di cantiere, con tutte le selezioni future che seguiranno i criteri della clausola sociale.

Collaborazione istituzionale per l’America’s Cup 2027

Una collaborazione tra Regione Campania e Comune di Napoli, basata sul confronto e sull’integrazione delle competenze, è stata al centro di una riunione di coordinamento tra il presidente della Giunta regionale Roberto Fico e il sindaco Gaetano Manfredi, alla presenza degli assessori regionali e comunali. Durante l’incontro sono state definite le modalità di lavoro congiunto in vista dell’America’s Cup 2027, condividendo priorità fondamentali come gestione della logistica, rafforzamento della mobilità, sicurezza di eventi e luoghi, potenziamento dell’accoglienza e dei servizi al pubblico, oltre alla valorizzazione e riqualificazione del fronte mare – a partire da Bagnoli – e degli spazi urbani coinvolti. Particolare attenzione è stata posta alla sostenibilità ambientale e sociale e all’adozione di un programma condiviso per garantire pianificazione efficiente ed efficacia amministrativa.

Sostenibilità ambientale e impatto sociale

Il sindaco Manfredi ha sottolineato che ogni scelta operativa considera l’impatto ambientale, con interventi per ridurre le polveri sottili, come lavaggio e bagnatura delle strade e copertura dei camion, oltre a strategie per lo smaltimento dei materiali di dragaggio. L’intesa con Greenthesis rappresenta quindi un modello integrato di sviluppo sostenibile e inclusivo, con ricadute positive sulla comunità e sulla città nel lungo periodo.

Impresa specializzata in servizi ambientali

Greenthesis è un’impresa italiana specializzata in servizi ambientali, bonifiche e gestione sostenibile dei rifiuti, con esperienza consolidata in progetti complessi a livello nazionale. Il gruppo si distingue per la capacità di integrare sostenibilità ambientale e responsabilità sociale, promuovendo l’impiego di lavoratori locali e contribuendo alla valorizzazione dei territori in cui opera. La gestione dei cantieri di Bagnoli-Coroglio conferma il ruolo di Greenthesis come attore chiave nella rigenerazione urbana e nella creazione di ricadute positive sul tessuto sociale ed economico della città.