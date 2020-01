Gregoretti, Salvini: “Lo rifarei”

Bologna, 15 gen. (AdnKronos) – – “Non ho ancora capito se sono un criminale o una persona perbene. Oggi pare che in Senato decidano. Io mi ritengo una persona perbene. Se mi mandano a processo, ci andremo in tanti. Sono orgoglioso di quello che ho fatto, rifarei esattamente così. Se qualcuno vuole i clandestini, se li prenda a casa sua e li mantenga a proprie spese”. A dirlo è il leader della Lega Matteo Salvini, durante il suo tour elettorale di oggi nel bolognese, parlando dell’attesa pronuncia sulla richiesta di processo per l’ex ministro dell’Interno sul . “E’ gente senza onore e senza dignità – ha detto ancora -. Mi aspetto che decidano, pro o contro, colpevole o innocente, assolto o condannato ma decidano”.