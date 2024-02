Gregorio Paltrinieri bronzo negli 800 stile libero ai Mondiali di Doha

Roma, 14 feb. (askanews) – Gregorio Paltrinieri conquista la seconda medaglia ai Mondiali di nuoto in corso a Doha. Dopo l’argento in acque libere nella staffetta 4×1.5km, super Greg ha conquistato la medaglia di bronzo negli 800 stile libero. Un terzo posto con qualche rimpianto per l’azzurro che fino a due vasche dalla fine era in testa, ma nel finale ha subito il sorpasso dell’irlandese Daniel Wiffen, medaglia d’oro, e dell’australiano Elijah Winnington che ha battuto Paltrinieri nella volata per l’argento. Paltrinieri è leggendario e dalla corsia 1, una di quelle da cui in genere partono i “comprimari”, sorprende quasi tutti gli avversari e si mette al collo comunque un pesantissimo bronzo. Il vincitore di tutto, primatista italiano e vice campione olimpico – tesserato per Fiamme Oro e Coopernuoto – nuota in 7’42″98, sedici vasche a 29″1-29″1 con frequenza che è calata solo nell’ultimo. Questi i passaggi di Paltinieri ogni cento metri: 55″18 (2), 1’52″87 (2), 2’51″00 (2), 3’49″27 (2), 4’47″42 (1), 5’45″99 (1), 6’44″66 (1). “Peccato, ho fatto molta fatica nell’ultimo 100, ma è stata una bella gara – ha spiegato Paltrinieri a Rai Sport – Non guardo le medaglie, ma cerco emozioni vere e quando faccio gare così mi emoziono come la prima volta. Una volta ci sarei rimasto male, ma adesso mi sento vivo. Oggi cercavo belle sensazioni”.