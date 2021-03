Grigliate Urbane, nasce a Salerno un format che racconta la cucina tradizionale

Cucina e tradizione. Fatte in casa. Così nasce il format on line “Grigliate Urbane”: ideato da i Sud Urban Grill, Massimo e Michela, ed Alfonso Maria Tartarone. Un modo per raccontare e sperimentare le ricette della cucina tradizionale, in un appartamento in pieno centro città a Salerno, utilizzando il barbecue urbano: un particolare dispositivo progettato e realizzato proprio dai due griller amatoriali, unico nel suo genere. La nuova avventura prenderà il via lunedì 15 marzo alle ore 21, in onda sul canale youtube dei “Sud Urban Grill”, e proseguirà per quindici puntate. In studio ed in cucina, a distanza e nel rispetto delle normative anti covid, ci saranno Alfonso Maria Tartarone, Massimo e Michela. “Proponiamo esperimenti culinari – afferma Massimo de i “Sud Urban Grill” – cercando di mettere insieme prodotti di eccellenza con tecniche di cucina sia tradizionale che innovativa, utilizzando il nostro barbecue urbano insieme ai normali elettrodomestici presenti nelle cucine di tante famiglie”.

Si racconterà e ci si cimenterà nella preparazione di antipasti, primi, secondi e dolci nel nome della passione e della buona cucina: utilizzando prodotti di prima scelta e preparati con il barbecue urbano o la cottura alla brace. Alla grande famiglia di “Grigliate Urbane” prendono parte produttori alimentari, di spezie e vinicoli, birrifici artigianali e rivenditori di accessori per barbecue. Il format “Grigliate urbane” sarà disponibile anche su i canali social instagram e facebook, legati a i Sud Urban Grill ed Alfonso Maria Tartarone, sempre alle ore 21 ed a partire dal giorno successivo alla messa in onda.