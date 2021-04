Grillo: Cristina Comencini, ‘ha sbagliato, ha anteposto protezione figlio a senso giustizia’**

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Sono accanto alla ragazza, e credo che sia stato un intervento sbagliato, anche per suo figlio, dato che c’è un processo in corso. La protezione del figlio è diventata più forte del senso della giustizia e del senso di difesa della vittima”. La regista Cristina Comencini commenta così, in un’intervista con l’Adnkronos, il discusso video di Beppe Grillo in cui il fondatore del Movimento 5 Stelle difende il figlio dall’accusa di stupro.