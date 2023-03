Grillo indagato, Gasparri: Faceva il giustizialista e ora è nei guai per un reato voluto dal M5S

“Noi eravamo garantisti e siamo garantisti. Grillo era giustizialista all’assalto di tutti e ora è indagato per traffico di influenze. Casomai sarà innocente. Vedremo. Hanno voluto il cervellotico reato di traffico di influenze e ora Grillo ne assapora le conseguenze. ‘Gioacchino fece la legge e Gioacchino fu appeso’, dice un vecchio motto riferito a Murat. Grillo forse ignora la storia, ma vive la cronaca del suo declino. In bocca al lupo. Come politico ha fatto danni e ha fallito. Come indagato forse gli andrà meglio. Non urleremo contro di lui come fa lui contro gli altri. Ma non ci stracciamo le vesti per la sua fine”. Così il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.